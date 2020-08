Joan Gaspart: "Que Messi salga y diga que si Josep Maria Bartomeu se va, él se queda"

Leo Messi soltó la bomba de su salida a través de un burofax y el Barça es un polvorín. El Camp Nou se ha llenado de gente a sus puertas para pedir que Josep María Bartomeu se vaya como gesto para que el '10' reconsidere su decisión. Mientras, el Manchester City y Pep Guardiola se acercan al entorno y al astro de Rosario para conocer su situación y aprovecharse de la petición que hizo el capitán a la dirección deportiva de acogerse a la cláusula de su contrato que le permitía irse a coste cero.

Joan Gaspart (Barcelona, 1944) sabe de esto. Como vicepresidente de José Luis Núñez, vivió en primera persona el Motín del Hesperia en el que la plantilla pedía la cabeza del presidente. La situación no es ni parecida, porque la afición estaba con el máximo responsable del club y eso quedó demostrado en el Camp Nou al día siguiente. La mayoría de los jugadores rescindirían su contrato a final de temporada.

El expresidente del Barça, en el poder cuando firmó a Leo Messi para la cantera, vislumbra los acontecimientos de esta semana con "pena", pero tiene clara la solución. O se convence a Messi y cumple su contrato, o lo respeta y llega con 700 millones de euros tal y como dice su firma. Gaspart, que ha leído el documento, está convencido de que, si el argentino continúa apretando y apelando a la famosa cláusula, perderá.

Mientras tanto, si él estuviera en el cargo y fuera Bartomeu, no dimitiría. No ve razones, aunque tampoco ve una razón para quedarse el hecho de tener que asumir unas pérdidas con el aval que puso al llegar a la presidencia. De hecho, reta al mismo Messi a que diga que si se va Bartomeu, se queda, y se pregunta por qué el argentino no dijo que se iba cuando regía esa cláusula con la que, si lo comunicaba en el mes de junio, obtendría la carta de libertad.

¿Cómo vivió el momento de la noticia?

En la época de los entornos, un señor que se llama míster entorno lleva días diciendo qué. Ayer Messi manda el burofax, eso es una decisión y una voluntad del jugador. Lo viví con tristeza y pena. Pero el ruego para que se quede es unánime. Millones de culés, los 150.000 propietarios del club, o sea los socios, le están pidiendo que se quede. Si él no se quiere queda, hay que intentar convencerle o que se cumpla el contrato.

¿Hay posibilidad de convencerle aún?

Pues por qué no. Cuando tú dejas de ser presidente o vicepresidente, te conviertes en un socio más. Yo no soy nadie. Si se quiere ir, no nos da otra opción que el contrato. Dos y dos son cuatro. Si yo digo que dos y dos son cinco, tú me dirás: bueno, oye, si te hace ilusión... Dos y dos son cuatro, el contrato es el contrato. Lo he leído no una vez, sino diez veces, y es clarísimo.

Además, es coherente que a un jugador como este se le dé un premio. Se hizo con Iniesta, con Xavi, con otros muchos jugadores que han dado gloria al Barça. En el último contrato se dice: te renovamos el contrato, pero que sepas que si avisas con un tiempo prudencial, se fija la fecha, te podrás ir por cero. Es un premio para un hombre que ha dejado su vida en el Barça, desde los 16 años a los 33.

Ese cero está condicionado a que tú te quieras marchar y que se lo comuniques al club. Si no lo haces en la fecha pactada que pone el contrato, es que no te quieres ir. Y cuando puede decir que se quiere marchar en 2020, no lo dice. Pero no solo eso, se dice que no lo ha dicho. Se dice con alegría. Los socios del Barça son felices porque no lo ha dicho. Ahí se acaba la historia.

Ahora dice que se quiere marchar fuera de plazo, a las puertas de empezar el campeonato de Liga. Pues entonces, desgraciadamente, no da más opción. El contrato, lo que diga el contrato.

¿Está siendo desleal Messi por comportarse así y citar la cláusula del contrato?

Si Leo Messi sabe leer como yo, o más. Su entorno le debe decir que dos y dos son cinco y no cuatro. Si a los abogados del señor Messi les hace ilusión decirle eso, pues muy bien, es su responsabilidad. Pero la mía, como socio del Barça, como copropietario del club conjuntamente con otros 150.000, pues yo me remito al contrato.

¿Ha cumplido con el contrato el Barça? ¿Le ha pagado religiosamente? Sí. Por una vez que el Barça fija unas condiciones lógicas y coherentes, no es lo mismo que un jugador en el mes de junio diga que se quiere marchar. Tienes tiempo para buscar soluciones. Pero a dos semanas de empezar La Liga, eso no es lo que dice el contrato ni el espíritu del contrato. Leo no nos da más opción.

¿Teme que la leyenda del mejor jugador de la historia del club acabe en los tribunales o cree que las partes entrarán en razón?

Si dos y dos son cinco, iremos a los tribunales. Pero ganaremos, porque dos y dos son cuatro. No me gustaría. Me gustaría que Leo recapacitase. Estoy despreciando 700 millones, pero es que no los quiero. Si viene un club con 700 millones me dará un disgusto. Y no son cuatro duros, pero prefiero que se quede un año más. Si se va el año que viene por cero, pues mala suerte.

Tenemos un año para intentar convencerle. Hay elecciones, hay un campeonato... De lo que sí estoy seguro es que Leo no entrará en rebeldía, él no es así. Si se tiene que quedar, se quedará jugando para intentar hacer una buena temporada. Si se quiere marchar el año que viene, como ya habrá cumplido el contrato, pues no podrás hacer nada. Dejarás de ingresar 700 millones, pero ganas tiempo para convencerle y que se jubile en el Barça.

¿Entonces usted no se cree los rumores de que ha hablado con Guardiola y que el City está muy cerca?

Que hable con quien quiera. Si mañana viene alguien con 700 millones de euros, como el mundo de la esclavitud ya desapareció... Por eso se pusieron esas cláusulas de indemnización, para estos supuestos. Leo se podía ir por cero, pero él en su día no dijo que se quería marchar. Lo celebramos, se dijo en la prensa. Leo no dijo nada. Ahora manda un burofax. ¿Por qué? ¿Porque hemos perdido un partido 2-8? ¿Usted jugaba ese partido?

No.

¿Yo jugaba ese partido?

No.

¿Quién perdió ese partido? Los jugadores, digo yo. El Bayern fue mejor, ganó el partido. A partir de ahí empieza esa situación de que está a disgusto. Si el Manchester City, el United, el Inter o quien sea, que hagan igual que lo que hizo el señor Florentino Pérez con Luis Figo. Él vino con la cláusula y no tuvimos más remedio que dejarle marchar. Con el señor Ronaldo, lo mismo. El Inter vino y depositó la cláusula. Nosotros lo hemos hecho con Rivaldo. Yo mismo he ido a depositar la cláusula con un cabreo tremendo de la afición del Deportivo. Esto ya existía, no estamos inventando nada.

En el caso de Leo Messi, que no estamos hablando de un jugador normal sino del mejor jugador del mundo, lo lógico es que se pongan 700 millones en el supuesto de que alguien quiera llevárselo.

En el supuesto de que veamos a Leo y a Guardiola juntos en el City, ¿es una traición peor que ver a Figo en el Madrid?

No. Figo era diferente. A él le daba igual jugar en el Barça que en el Madrid. Su representante firmó un contrato ilegal, que Florentino sabe que es ilegal, gracias al cual, Florentino ganó las elecciones con un contrato firmado con nocturnidad y alevosía. Por tanto, Figo fue un traidor. La noche anterior a irse, me dijo que tenía dos billetes. Uno para ir a Barcelona y otro para Madrid.

Me pidió que le garantizaba los 500 millones de pesetas con un aval bancario que pudiera pagar si él perdía la cláusula que le puso Florentino de 200 millones que utilizaría para pagar la cuota de los socios del Real Madrid. Y nos cabreamos mucho, pero lo asumimos. Cuando Marotta decide fichar a Ronaldo, paga la cláusula. Y cuando Maradona ficha por el Nápoles, pagan la indemnización. No es nada rocambolesco.

Si viene el City, habría que preguntárselo a Pep. Si opina que puede dar ese disgusto... Porque él es profesional y se debe al City, pero él es culé. Pero culé, culé. Yo profesionalmente no le podré decir nada. Se lleva al mejor jugador, pero pagando 700 millones. Ya sé que los tiene. Igual que el United, el PSG, etc. El Barça no es un club en propiedad de multimillonarios, es propiedad de 150.000 socios que pagan su cuota de abonado. El presidente representa a todos, pero los 150.000 quieren que se quede Messi. No se quiere quedar, insistamos, sigue sin querer, sigamos insistiendo... ¿Nada? Pues cláusula.

¿Se equivoca Messi al comunicarlo con un burofax y no hablar claro en persona?

Si yo hubiera formado parte del entorno, le hubiera aconsejado que hablase con el club y buscar una solución. Esta frialdad de mandar un burofax... pues yo le respondo que no quiero que se marche. Si sigue todo igual, no me queda más remedio que decir que se haga lo que dice el contrato. Ojalá pueda convencer para que se quede. Si ha decidido mandar el burofax, que cumpla con el contrato.

Llegar a esta situación con tu jugador capital y tener a la afición en contra, ¿no es motivo para que el señor Bartomeu se plantee la dimisión?

Pero, ¿por qué? ¿Quién ha tomado la decisión de que Messi se quiere ir? ¿El señor Bartomeu? El señor Bartomeu le ha pedido por activa y por pasiva que se quede. ¿Por qué tiene que irse el señor Bartomeu? ¿Jugó al fútbol en Lisboa el día del Bayern Múnich el señor Bartomeu?

Pero al final es el responsable del club

Ya, cuando el club gana, son los jugadores los que ganan. Cuando pierde, es la directiva el que pierde. Pues muy bien. El señor Bartomeu habrá cometido errores, no digo que no. Pero, en este caso puntual, ¿qué error ha cometido? Que el señor Messi tiene una serie de circunstancias que le han disgustado de su comportamiento... Supongamos que es verdad, aunque yo creo que no lo son en todas sus variantes. Ponlo en una balanza. En lo positivo, 150.000 seres humanos le piden que no se marche y le han estado aclamando los últimos 15 años. Que decida, pero la balanza no está igualada.

¿Se marcha porque hay ocho temas que no le han gustado de Bartomeu? No es suficiente razón. Y más teniendo en cuenta que en unos meses se va porque hay elecciones. No es culpable de este tema el señor Bartomeu.

¿No cree que tenga que ver el motivo de dimitir o no con la cuestión económica, con las pérdidas que tendría que afrontar con su aval?

No. Que diga el señor Messi, que si se va el señor Bartomeu, se queda. Que lo diga. A ver qué hace el señor Bartomeu. Yo sé lo que haría, no sé lo que haría él. Yo me quedaría. No cedería, porque entonces no me vuelven a decir quién manda en los clubes: los jugadores, las directivas o los socios.

A mí me lo dijeron todos los jugadores en el 'Motín del Hesperia', todos. Todos. Entrenador incluido. Pidieron la dimisión del presidente Núñez y toda su junta directiva. ¿Cómo acabó la historia? ¿Se fue Núñez? No. ¿Se fueron alguno de los 22? Sí. ¿Cómo reaccionó el público al domingo siguiente? Abucheando a los jugadores.

No te equivoques. Queremos mucho a Messi, muchísimo. Pero quiero más al club, al Barça, que a los jugadores. Si yo fuera presidente, no me iría. Seguramente la afición me pediría que me fuera, pero ese precedente sería peligrosísimo. ¿Qué presidente del Barça o de cualquier parte del mundo podría decir que no mandan los jugadores? Bartomeu ganó unas elecciones democráticamente, ¿por qué tiene que irse? Se irá cuando toca, que es cuando él lo ha dicho porque ya le toca.

¿Le ha decepcionado no escuchar la voz de Messi decir "me voy"?

Bueno, sería lo último que me queda. Yo tampoco tengo ningún derecho a decir nada porque lo fichase, las cosas como son. Yo tengo una relación muy justa. No ha sido un jugador que ha venido a cenar a casa o que yo haya ido a cenar a la suya. Lo conozco, ha sido siempre muy afectuoso y cariñoso. No debe haber olvidado quién le fichó, pero no tengo una relación con él.

Me gustaría mucho poderlo ver, hablar, no por burofax ni WhatsApp, personalmente, y decirle: Leo, quédate por favor, no seas así. Te hablo en nombre de 150.000 socios. Pongamos que me dijese: no, me voy. Pues al final le diría que sea lo que dios quiera, pero con el contrato.

Termino diciendo una cosa para que los culés que lo lean lo tengan muy claro. No se acaba el mundo aquí. Se fue Kubala, se fue Ronaldinho, se fue Figo, se fue Rivaldo, se fue Samitier, se fue Ramallets, se fue Carles Puyol, se fue Iniesta, se fue Xavi... se han ido muchos jugadores por su edad. Pero tampoco los culés nos vamos a pegar un tiro. Nos llevaremos un disgusto tremendo, pero el sol seguirá saliendo. El Barça continuará luchando para ganar La Liga, la Copa de Europa y la Copa del Rey. Tampoco pensemos que se va a acabar la historia del Barça, aunque deseamos que no se marche. No somos los culpables. El club quiere que se quede. Se quiere ir, pues la cláusula.