El padre de Messi sobre la salida de Leo: "Es difícil que se quede en el Barça"

El padre de Messi ha hablado sobre el futuro de Leo tras su llegada a Barcelona. Jorge Messi ha sido preguntado por la continuidad del '10' y ha afirmado que por el momento es difícil que el jugador argentino se quede en el Barça. De esta forma, acerca aún más la salida del futbolista argentino del que ha sido su club los últimos 20 años.

Tal y como informan el programa de laSexta Jugones y el programa Deportes Cuatro, el padre de Messi ha llegado hace unos instantes al despacho que posee en Barcelona tras aterrizar esta mañana en la ciudad condal para tratar la salida del jugador argentino que se encuentra más fuera que nunca de Can Barça.

Jorge Messi salió temprano de Rosario para volar hacia Barcelona con el propósito de tener en el día de hoy esa reunión que se presenta clave con el presidente Josep María Bartomeu. El encuentro entre ambos puede servir para limar asperezas y acercar así la salida de Leo Messi, algo que parece enquistado en las últimas fechas tras los acontecimientos producidos.

Es un hecho que el futbolista argentino no quiere continuar en la disciplina del FC Barcelona, y más teniendo en cuenta las palabras de Jorge Messi cuando ha sido visto por las calles de la ciudad condal tras llegar esta mañana al aeropuerto: "No sé, no sé, lo veo difícil para quedarse".

Desde el entorno del argentino no dan opción a una posible marcha atrás que signifique la continuidad de Leo en el FC Barcelona para liderar el nuevo proyecto del recién llegado Ronald Koeman. El estado de rebeldía de Messi, que se ha negado a pasar las pruebas PCR y a presentarse a los primeros entrenamientos de la pretemporada tampoco han ayudado a solucionar un problema que promete ser importante tanto para el club como para el jugador.

La opción del City

Sin embargo, para que Messi salga del FC Barcelona, además de la negociación entre ambas partes, es necesario que el argentino tenga un destino seguro al que poder salir y, de esta forma, lanzar su órdago con una base sólida y con un elemento que pueda presionar al Barça para su salida.

El destino más factible a día de hoy es el Manchester City, sin embargo, el padre de Messi no ha querido desvelar nada sobre ello: "No sé, no hay nada todavía. No hablamos con Pep, no hablamos con nadie". Jorge Messi aseguró no haber hablado con el equipo inglés ni con el técnico de Santpedor, pero lo cierto es que ya ha habido negociaciones y que Guardiola y Messi ya tienen muchos puntos de encuentro de cara a la próxima temporada.

Tras esta breve aparición, habrá que ver qué depara la reunión que mantendrán en el día de hoy el padre del futbolista y el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu. De lo que acontezca en ese encuentro va a depender gran parte del futuro del club y del propio Messi, ya que la vista entre ambos se presenta crucial en un día que puede marcar el devenir de los acontecimientos.

