Así quedó Ángel Madrazo tras su terrible caída: lo que los ciclistas llaman 'chapa y pintura'

Los ciclistas están hechos de otra pasta. Nadie puede dudar de que el ciclismo es uno de los deportes más duros del mundo por todo lo que supone. Se tratan de jornadas de una gran dureza, superando las dificultades del terreno con puertos de montañas, descensos infernales, enormes travesías y todo, bajo unas condiciones climáticas y de peligrosidad alarmantes. Y si no, que se lo pregunten a Ángel Madrazo después de quedar así.

El ciclista del Burgos BH sufrió una terrible caída en la prueba italiana Settimana Internazionale Coppi e Bartali que se celebra paralelamente al Tour de Francia. El ciclista español tuvo un importante accidente que le provocó heridas y abrasiones por todo el cuerpo que le han obligado a abandonar la carrera. Era imposible seguir en esas condiciones.

Ahora, 'el gorrión' tendrá que que dejar de volar en su bicicleta durante unos días para tratarse las lesiones sufridas, ya que debe ser complicado, o una misión casi imposible, ponerse tan siquiera el maillot y culote con semejantes heridas por el cuerpo. Pero, a pesar de ello, Madrazo no ha perdido la sonrisa.

Hoy tocó vivir lo peor del ciclismo las caidas.Un pinchazo en mi rueda delantera al estar casi frenando alguien me chocó por detrás. Espero y deseo una pronta recuperación a todos los caidos.Solo toca sonreír y luchar en los malos momentos.Suerte estos días @BurgosBH pic.twitter.com/wZi5JB8shn — Angel Madrazo (@AngelMadrazo) September 1, 2020

No solo no ha perdido la sonrisa, si no que además se siente afortunado de todas las personas que le han mandado mensajes de apoyo y cariño después de poder cómo había quedado la fina anatomía del corredor tras su accidente. Las heridas hablan por sí solas y dejan una sensación espeluznante.

Sin embargo, este tipo de accidentes son lo que ellos llaman 'chapa y pintura', es decir, heridas superficiales, molestas donde las haya, pero que no repercuten grandes daños físicos como pudieran ser fracturas o daños musculares. No obstante, cualquiera vendería su bicicleta después de tener una experiencia como la vivida por Madrazo, algo que para los ciclistas de élite es casi habitual en las grandes carreras.

Muchas gracias por todos vuestros mensajes de animo.Os aseguro que con alegría y un buen equipo esto se lleva mucho mejor.Estoy ahora mismo desplumado jajaja. Pronto estaremos en las batallas — Angel Madrazo (@AngelMadrazo) September 1, 2020

Por eso, Madrazo ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todos los fans y compañeros que se han interesado por él desde su caída y, sobre todo, desde que subiera a sus redes sociales el estado en el que había quedado su cuerpo con unas heridas tan aparatosas y tan numerosas.

El humor de Madrazo

Pero, lejos de quedarse ahí, Madrazo, ciclista por afición como pocos, ha 'disfrutado' incluso de las curas de esas importantes heridas, bromeando con los médicos y con el personal de su equipo y de su entorno que le acompaña. 'El gorrión' se caracteriza por su gran sentido del humor y por ello preguntaba dónde estaban las plumas después de que le hubieran rasurado cuando, lo cierto, es que quien le había rasurado había sido el asfalto de la prueba italiana.

No perdamos nunca el humor es la mejor medicina para recuperarse o en mi caso me funciona siempre. pic.twitter.com/nX1eErNniO — Angel Madrazo (@AngelMadrazo) September 2, 2020

Al fin y al cabo, tal y como transmite el propio Ángel Madrazo, pronto estará de nuevo en la batalla ya que por suerte no ha sufrido averías graves que le hubieran supuesto una operación o algún mes de baja, hecho que hubiera sido desastroso en una temporada tan corta como la que está teniendo lugar este año en la que todo el calendario se ha concertado en apenas unos meses.

