El Movistar ficha a Van Vleuten: la mejor ciclista del mundo para dominar el pelotón femenino

El ciclismo femenino y el deporte español están de enhorabuena. Mientras se disputa el Tour de Francia en el que Julian Alaphilippe es líder al término de la tercera etapa, una noticia ha conseguido robar todo el protagonismo en el mundo de la bicicleta. La mejor corredora del mundo, Annemiek van Vleuten, ha fichado por el Movistar Team.

La gran dominadora del pelotón internacional recalará en la formación telefónica, al menos, las dos próximas temporadas. Esto supone un salto cualitativo para el equipo español que estará en las mejores carreras del mundo con la obligación de ganar y de dejarse ver. Tener en sus filas a una ciclista del nivel de Van Vleuten significa dar un paso más y tener que asumir unos galones en carrera que colocan a Movistar ante los ojos de todo el mundo.

Después de ser uno de los equipos con más trayectoria en la historia del ciclismo masculino, el Movistar Team se lanzó en 2017 a la creación de su equipo femenino para ejercer una labor no solo profesional, si no también de visibilidad y de repercusión de un deporte que cada vez cuenta con más apoyos y, sobre todo, con más adeptos.

Un palmarés increíble

De esta forma, con el fichaje de Annemiek, el equipo de Eusebio Unzué da un salto de calidad y aumenta exponencialmente sus aspiraciones de éxitos ya que contará con toda una referencia dentro del pelotón internacional. El último gran logro de Van Vleuten llegó hace tan solo unos días al proclamarse Campeona de Europa en los europeos celebrados con Plouay.

Van Vleuten con su medalla de campeona de Europa Twitter (@AvVleuten)

Sin embargo, su palmarés no se reduce ahí, ya que se trata de una ciclista con una dilata experiencia y que a sus 37 años todavía sigue con ganas de seguir ganando. Este cambio de aires ha sido fundamental para reforzar su mentalidad y para ponerse nuevos objetivos en su horizonte, ya que Van Vleuten solo piensa en volver a ganar y en dejar grandes actuaciones con su nuevo equipo.

La holandesa, cuyo último equipo era el Mitchelton Scott, fue campeona del mundo el año pasado en la prueba celebrada en Yorkshire tras dar una auténtica exhibición al estar escapada durante más de 100 kilómetros. Además, ya había demostrado su talento al haber sido medalla de bronce en contrarreloj en esos mismos mundiales. La nueva corredora del equipo Movistar había sido campeona de la especialidad en los años 2017, en Bergren, y en 2018, en Innsbruck, lugar en el que su ahora compañero Alejandro Valverde se proclamó Campeón del Mundo en ruta.

No obstante, los logros de Annemiek van Vleuten son muchos más. Ha sido campeona del Giro de Italia los dos últimos años, además de haber vencido en pruebas como la Lieja-Bastoña-Lieja en el año 2019 o en el Tour de Flandes del año 2011. Además, tiene el honor de haber sido cuatro veces campeona de su país en contrarreloj y una más en línea, logros que conforman un palmarés absolutamente increíble.

Van Vleuten, una ciclista todoterreno Twitter (@AvVleuten)

Una apuesta por el ciclismo femenino

Este nuevo fichaje supone un salto de calidad y un paso hacia delante del Movistar, que apoya decididamente el ciclismo femenino contratando a una de las mejores ciclistas del mundo, para muchos la mejor, a la que han llegado a calificar como la Messi del ciclismo femenino. Se trata de una apuesta casi sin precedentes en el deporte femenino de nuestro país y que demuestra a las claras que en el Movistar Team no solo tienen presente al equipo masculino con los Valverde, Mas, Soler y compañía, si no que Van Vleuten es la guinda de un trabajo que lleva siendo ejemplar desde hace varios años.

Precisamente, este trabajo, basado en un trato familiar a la par que profesional, ha sido una de las claves para convencer a Van Vleuten de su acogida en su nuevo equipo. Así de contenta se mostraba la propia ciclista: "Ya no soy la más joven del pelotón, pero sí súper ambiciosa y quiero hacerlo muy bien con este equipo. Ojalá que unirme a este equipo y disfrutar de este ambiente me dé nuevas energías. Me gusta trabajar con talentos jóvenes y ayudarles y apoyar al ciclismo español es un objetivo más para mí".

[Más información: La campeona de España de ciclismo, insultada y a punto de ser atropellada en Álava por su maillot]