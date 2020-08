De la Planche des Belles Filles a Varese: cinco opciones para albergar el Mundial de ciclismo

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha trabajado duro para poder celebrar el Mundial de ciclismo tras el anuncio de la retirada de Aigle-Martigny. Los suizos renunciaron a su candidatura debido a las medidas sanitarias que aplica el país por la Covid-19 y esto obligó a los organismos internacionales a encontrar una solución alternativa en unas pocas semanas. Este martes decidirán entre cinco candidaturas, cuatro en Italia y una en Francia con la icónica subida a la Panche des Belles Filles.

Según informa L'Equipe, la reunión del comité directivo que tendrá lugar este martes por la noche finalmente elegirá entre la región del Alto Sena, donde se sitúa la Planche des Belles Filles, que la Federación Francesa de Ciclismo formalizó la semana pasada, la región del Abruzzo, la de la Toscana, un circuito en Imola y la provincia de Varese. La intención es que entre el 24 y el 27 de septiembre uno de estos lugares celebre la cita anual mundialística del ciclismo. Pase lo que pase, según esta información el programa de los Mundiales 2020 se reducirá a eventos élite desde el jueves 24 de septiembre con las contrarrelojes, hasta el domingo 27 de septiembre con la prueba de ruta élite. Las categorías para los más jóvenes no se celebrarían, pero sí lo harán los sub23.

Vincenzo Nibali, en la Planche des Belles Filles en el Tour de Francia de 2014 REUTERS

El gobierno suizo impuso unas medidas en la que obliga a una cuarentena obligatoria a todos los viajeros que lleguen procedentes de 45 países y no se permitirán eventos de más de 1000 personas hasta el 30 de septiembre, por lo que la caravana que arrastran los campeonatos excedería esa cantidad, además de que debería celebrarse sin público.

Muchas incógnitas

De esta forma, la temporada de ciclismo de 2020 pierde así otra de sus grandes citas como ya ocurriera con la prueba de los Juegos Olímpicos, suspendida tras la cancelación del evento deportivo. Esta mala noticia llega a tan solo unas semanas de que dé comienzo la primera gran carrera del año, el Tour de Francia, la primera gran vuelta de este nuevo calendario y que marcará el devenir del resto.

Sin embargo, la intención actual de la UCI es buscar otro emplazamiento, siempre dentro del continente europeo, para poder llevar a cabo las pruebas, y aplazar la sede suiza para algún año posterior en el que se puedan celebrar con total seguridad sanitaria. Francia es uno de los países mejor colocados para albergar el evento.

La reválida de Momparler

El seleccionador nacional, Pascual Momparler, confesaba aquí en EL ESPAÑOL recientemente que la cancelación de esta prueba fue un golpe para el equipo y para él mismo ya que tenía muchas esperanzas puestas en esta cita.

"En este año teníamos unos Juegos Olímpicos muy duros después de un Tour de Francia con ciclistas españoles que se adaptaban muy bien al recorrido. Y después teníamos un Mundial que podía ser mi reválida también durísimo, si no habíamos conseguido nada en Tokio. Aún está en el recuerdo de todos cómo dominamos la situación en Insbruck. De momento JJOO no hay, el recorrido del Mundial se va a cambiar... A mi me ha desmoralizado un poco, pero es la situación que nos ha tocado vivir y donde vayamos iremos a rendir al máximo", explicaba el responsable de la selección española de ciclismo.

