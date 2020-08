De Rakitic a Trincao: el plan de ventas del Barça para frenar sus pérdidas tras la crisis de la Covid-19

Can Barça está centrado en la eliminatoria de Champions League frente al Nápoles, pero en la dirección deportiva siguen intentando cuadrar cuentas. Con Lautaro Martínez y Neymar Jr. como objetivos número uno para incorporar y el deseo del regreso de Eric García, la realidad es que no puede afrontar ninguna operación de compra hasta que no dé salida a varios jugadores. Las ventas serán capitales si el equipo quiere hacer algo este mercado estival. Además, hay renovaciones como la de Ter Stegen que afrontar.

Una vez completó la operación de Arthur Melo a la Juventus para poder acabar la temporada 2019/2020 en cuanto a lo económico, volvió a gastar. Fichó a Miralem Pjanic para cumplir con el trato que acordó con el club italiano y pagó lo pactado por Gustavo Maia, la última inversión que con el tiempo tendrá que explicar la directiva en Brasil y que supuso 4,5 millones menos en sus arcas, el mismo dinero que no quisieron invertir en Take Kubo, por ejemplo.

Los culés necesitan dinero en efectivo si quieren acometer alguna de esas operaciones que tienen en la cabeza y que, semanalmente, alimentan desde la prensa catalana. Cabe recordar que ha acabado la temporada con un número muy corto de jugadores y que, aunque recuperarán cesiones y darán ficha del primer equipo a Ansu Fati, Riqui Puig y Ronald Araújo.

Se complica la llegada de Lautaro Martínez si no hay salidas Instagram (lautaromartinez)

Pero será complicado dar un destino a esos jugadores por los que la dirección deportiva quiere hacer caja. El mercado del coronavirus restringe muchísimo los gastos y no todos los clubes están dispuestos a hacer una inversión seria por un jugador si no están al cien por cien convencidos.

Con el cartel

Los casos de Ivan Rakitic, Martin Braithwaite, Samuel Umtiti, Neto y Junior Firpo son los más claros para dejar un hueco en la plantilla. No hace falta que llegue una gran oferta, simplemente que haya un interés para llegar a un acuerdo con algún club que sea satisfactorio para los tres. La otra opción que también cabe es la de incluirlos en algún trueque al estilo Arthur.

El primero de los citados parece muy interesado por regresar a Sevilla, pero el club andaluz no espera hacer un importante desembolso por él. Rakitic estaría encantado de regresar a la ciudad hispalense ya que su mujer es de allí y tiene una gran relación con la entidad. La que no es tan buena es la que mantiene con la directiva azulgrana que esta temporada ha terminado por estallar. Es evidente que la próxima temporada no estará.

Ivan Rakitic, con pie y medio fuera del Barcelona REUTERS

Más llamativo es el caso de Braithwaite. El danés llegó en esa polémica operación para sustituir al lesionado Dembélé y desde Inglaterra están llegando las primeras ofertas por el delantero. Junior también llegó la temporada pasada, pero con Juan Miranda demostrando que tiene hueco en el primer equipo, el club escucha ofertas por el hispanodominicano que no ha terminado de convencer a la parroquia culé.

Samuel Umtiti, muy afectado por las lesiones, no cuenta con la confianza de la directiva ni del cuerpo técnico. Araújo le ha pasado por la derecha, pero lo difícil va a ser situarle en algún equipo teniendo en cuenta ese historial de problemas físicos. Tiene el mismo cartel de transferible que Neto, que también llegó en una operación para cuadrar cuentas en la que Cillessen se fue al Valencia. Iñaki Peña podría tener ficha del primer equipo.

No se descarta nada

Otros jugadores cuentan más para el cuerpo técnico, sobre todo para el futuro más próximo, pero que desde la dirección deportiva no descartan nada son Francisco Trincão, recién fichado al que Jorge Mendes, su representante, no deja de mover por Europa en cualquier caso, Arturo Vidal, por el interés que tienen varios clubes, y Nelson Semedo, que también podría ser incluido en algún trueque que beneficie a la economía de la entidad culé.

¿Llegará Trincao a debutar con el Barça? Reuters

El portugués, que aún no ha debutado con los azulgranas, es la última gran apuesta de la entidad de cara al futuro junto a Pedri. Bartomeu sigue asegurando que no hay opción de que salga este verano, pero con Mendes de por medio y las necesidades del club en caso de que no puedan colocar a Phillipe Coutinho en ningún equipo este verano, podrían hacer real esa salida ante la gran cantidad de intereses que han surgido por el joven extremo.

Y es que el brasileño es caso aparte. El Bayern no quiso quedarse con Coutinho y volverá a formar parte de la plantilla azulgrana en cuanto acabe la aventura de la Champions. Su alta ficha implica que su estancia en Barcelona alteraría completamente los planes de futuro de la entidad. Hay interés en la Premier, pero está por ver si consiguen convencer al jugador.

Vidal y Semedo han sido habitualmente de la partida para el cuerpo técnico, por lo que su salida es menos probable. Eso sí, si surge una buena opción económica, el club se plantearía dejar de contar con ellos. No tienen al cien por cien asegurada su presencia en la plantilla el año que viene y, si un equipo llega con la cantidad suficiente que hiciera dudar a la dirección deportiva, cogerían el puente aéreo.

