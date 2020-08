Bartomeu estalla contra Arthur: "Ha faltado el respeto al club y a sus compañeros"

Bartomeu ha concedido una entrevista en la que deja varias declaraciones que darán de qué hablar. Especialmente ha sido claro con la actitud de Arthur tras dar plantón al equipo a la vuelta de las vacaciones. El centrocampista brasileño, ya traspasado a la Juventus, no acabará la temporada de azulgrana pese a que era lo acordado y a su presidente no le ha sentado nada bien.

"Lo que ha hecho Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible", ha dicho contundentemente en una entrevista para el diario Sport.

Y añadió: "Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça, tanto en Liga como en Champions. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar".

Esta semana el equipo estaba citado para regresar de las vacaciones tras el final de Liga y comenzar a preparar la Champions: "Pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Llamó y dijo, 'no voy a volver, me quedo en Brasil'. Es su decisión. Nadie le ha dado permiso", ha dicho.

Quique Setién y Josep María Bartomeu FC Barcelona

El futuro de Quique Setién

Bartomeu también habló en la entrevista de otro tema candente que es el futuro de Quique Setién en el banquillo del Barcelona. Asegura que seguirá la temporada que viene, pese a las dudas que surgieron tras el mal final de la temporada liguera y con lo que pueda ocurrir en la Champions League.

"Setién tiene contrato. Cuando le contratamos, le explicamos que era un proyecto para esta temporada y toda la siguiente. Medir a un entrenador por unos meses, con una pandemia de por medio, es muy complicado. Ya lo dijo Arturo Vidal, han tenido poco tiempo para conocerse y trabajar", dijo sobre el técnico cántabro.

Además, Bartomeu desmintió los rumores que han colocado a otros entrenadores ya com alternativas a Setién: "No hemos hablado con nadie. Ni con Laurent Blanc ni con nadie. Con Xavi sí que hablo porque tenemos una buena relación, pero renovó hace poco con su equipo. Xavi vendrá algún día a entrenar al Barça. Y él decidirá cuándo", concluyó.

