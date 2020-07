Bartomeu: "Deseo que lo que leo sobre Tebas y su familia no sea cierto"

Josep Maria Bartomeu, el presidente del FC Barcelona, anunció que Ansu Fati, Riqui Puig y Ronald Araújo tendrán ficha del primer equipo la próxima temporada. "A estos jugadores, por su evolución y por su formación actual, les toca tener ficha del primer equipo. Creo que es una buena noticia para el barcelonismo que el B vuelva a aportar jugadores al primer equipo", dijo en una entrevista que publica este domingo Mundo Deportivo.

En el capítulo de fichajes, Bartomeu consideró que "los jugadores, si no vienen por intercambio de futbolistas, es muy difícil que vengan". Y admitió conversaciones "con el Inter" por Lautaro Martínez a pesar de que "ahora el tema está parado".

Pero el máximo representante del equipo catalán se atrevió a opinar sobre todo lo que estaba sucediendo en los últimos días con la figura de Javier Tebas. "Este tema y más que salen alrededor de LaLiga que deben estudiarse y preguntar con profundidad. Leo muchas cosas sobre Tebas y su familia y deseo que no sea cierto porque si no, habría un problema ético que debe solucionarse. Hay que llegar a las últimas consecuencias y si ha habido algunas situaciones deberían tomar medidas todos los clubs. Todos los clubs hemos sido muy responsables cuidando la salud de todos y si alguien no ha seguido las indicaciones de la autoridades sanitarias y se ha equivocado hay que llegar hasta el final", expuso de forma contundente Bartomeu.

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona EFE

El presidente del Barcelona calificó de prioritaria la renovación del portero alemán Marc-André ter Stegen. "No solo por su calidad como portero sino por su personalidad como jugador, su forma de ser y de relacionarse. Es un puntal del vestuario y del futuro".

Y respecto a la de Messi, el presidente azulgrana explicó que el jugador argentino "ha dicho muchas veces que quiere retirarse aquí" y que no tiene "ninguna duda de que renovará" en 2021.

Respaldo a Setién

En cambio, no se mostró tan contundente con la continuidad de Quique Setién de cara al próximo curso: "el año que viene tiene contrato Quique Setién y es el que tenemos contratado. Confío en él y en su equipo".

Pero Bartomeu puntualizó que el cántabro "tiene muy claro el modelo de juego y el estilo del Barcelona. Es un veterano con experiencia y buena psicología y el hecho de que hayan hecho autocrítica me reafirma lo que pienso de él, que puede ganar la Champions y tirar adelante la próxima temporada".

A pesar de no haber conseguido ganar La Liga y de no haber dado una imagen favorable en muchos de los partidos de la competición, el máximo mandatario azulgrana opinó de cara a la Champions que "el Barcelona siempre es favorito y hay que respetar a los jugadores porque son muy buenos. Todos juntos pueden ganarla".

En este sentido, está contento "con la autocrítica que han hecho jugadores y técnicos y que ha hecho todo el club que ha servido para volver a unir objetivos y recuperar energías".

Y otra vez mencionó al VAR para quejarse de los arbitrajes que ha habido en LaLiga después del parón por el coronavirus: "hubo un rival, el Madrid, que nos ganó pero también es verdad que la gestión del VAR no fue la más adecuada en este último tramo de Liga y la mejor Liga del mundo merece un VAR a su altura".

También habló sobre esa supuesta llamada de Florentino a Rubiales. "No sé si existió esa llamada de Florentino a Rubiales. Deseo que no existiera porque si no tendríamos un problema en el mundo del fútbol", dejó entrever el presidente del conjunto azulgrana.

Por otro lado, Bartomeu dijo que el club catalán ha dejado de ingresar "200 millones de euros desde el 14 de marzo" y que eso supone una rebaja del 30% respecto a los 1.100 millones que tenían previstos ingresar en su Plan Estratégico para la temporada 2020-2021.

También confirmó que las elecciones tendrán lugar en el 2021, "haré lo que toca por Estatutos", e informó que están "muy cerca" de cerrar un acuerdo "con dos compañías internacionales con sede en Catalunya" para la cesión de los 'title rights' del Camp Nou en beneficio de la investigación del coronavirus. "Espero poder anunciarlo cuando acabe la Champions".

