El calentón de Agüero con el español Fernando Navarro en directo: "Es un hijo de mil..."

Sergio 'Kun' Agüero sigue cultivando su faceta de gamer en las redes sociales para delicia de todos sus fans. El delantero del Manchester City está siendo uno de los jugadores más activos durante la cuarentena al realizar directos comentando vídeos, jugando a videojuegos o simplemente hablando con los aficionados. La última aparición del argentino ha sido para rajar contra el ex jugador del Sevilla Fernando Navarro.

El ariete estaba comentando un vídeo en el que aparecían varias entradas fuertes que él mismo ha realizado durante su carrera. El ex del Atlético de Madrid, a pesar de recibir mucho durante los partidos, demuestra con este vídeo que también sabe pegar y que es mejor no cabrearle. "¿Sabes por qué le pego? Porque ya venía de varios partidos contra el Sevilla", argumentaba el 'Kun'.

En el vídeo, Agüero da su versión de la particular relación que tuvo con Navarro tras varios encontronazos: "El hijo de mil, en los córners, me agarraba y me pellizcaba". El jugador citizen insistía en la dureza del defensor del Sevilla y que él, lejos de quejarse al árbitro, le decía que le marcara bien, pero este no cesaba en su 'juego sucio'.

"Que linda patada esa, esa si fue linda" Soldados del Kun Aguero pic.twitter.com/4XUaGzv1gr — 4.0 (@maarkeelfdz) June 11, 2020

Los ánimos del 'Kun' se fueron encendiendo hasta llegar a la conclusión de que tomarse la justicia por su mano sería la mejor opción: "Y yo, recaliente...dije le voy a dar una patada, pero bien, una patada que sienta". Lejos de arrepentirse, Agüero reconoce que actuó de esta forma para que su marcador no "lo tomara por pelotudo" y alardeó de su fuerte entrada. El argentino se escudó en la mítica frase "esto es fútbol" para tapar una entrada desmedida como respuesta a las acciones antideportivas de Fernando Navarro.

El episodio con el jugador hispalense ha sido uno más de los que Agüero ha rememorado durante la cuarentena, donde su faceta de 'showman' está saliendo a relucir. A pocos días de que vuelva a rodar el balón en Inglaterra, el 'Kun' recuerda como le trataban los zagueros en España.

