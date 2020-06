Javier Tebas amenaza a los jugadores con concentraciones si se saltan el protocolo

Javier Tebas, presidente de La Liga, se ha puesto serio y ha comunicado que habrá concentraciones, algo que no querían los jugadores, si los futbolistas se saltan el protocolo sanitario establecido por LaLiga.

Tebas ha amenazado con endurecer las reglas que deben acompañar el retorno de la competición para que no se repitan situaciones como la de varios jugadores del Sevilla y la del jugador del Barcelona, Semedo.

El presidente de La Liga afirma que la posibilidad de concentrar a las plantillas de los clubes en las ciudades deportivas o incluso en hoteles es real. La presión ejercida por los equipos evitó la posibilidad de confinar a los jugadores, pero para Tebas eso no será a cualquier precio.

Ocampos, Banega, De Jong y 'Mudo' Vázquez saltándose las medidas del confinamiento

"Esperamos no tener que llegar a este extremo. Pero si los jugadores no dejan de ir a barbacoas o a fiestas, no tendremos otra elección", ha afirmado Tebas. Desde la dirigencia de la competición reafirman la confianza en los jugadores, pero no tolerarán desplantes y actuarán con firmeza si las medidas no se respetan.

Tebas confía en los jugadores

"Nosotros hemos demostrado confiar en los jugadores al desistir de la idea de no concentrarlos en los centros de entrenamiento. Lo único que pedimos a cambio es que esta confianza tenga un retorno, que no sea traicionada. Si nos saltamos las reglas no perjudicamos solamente a La Liga sino a la salud de la gente en general”, añade el presidente de La Liga.

Javier Tebas se ha mostrado tajante y advierte que no se pueden repetir casos de indisciplina entre los jugadores y de incumplimiento de las normas sanitarias, ya que no solo está en juego la competición, si no que lo que se pone en riesgo es la salud de todos. La vuelta del fútbol no puede significar la creación de focos de rebrotes del virus.

