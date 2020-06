El mensaje de Messi a Ibai Llanos por su no saludo: "Me dejó re mal delante de todos, pero..."

"Messi se pensaba que estaba borracho". Esas declaraciones de Ibai Llanos tras su raro saludo a Leo Messi siguen resonando cada vez que se habla del popular caster. Desde entonces ninguna de las dos partes había aclarado lo que había sucedido en ese acto en el que ambos se saludaron muy raro. El influencer había explicado que estaba muy nervioso en ese momento y que no sabía ni cómo hacerlo, pero volvió a salir este recuerdo durante un directo con Kun Agüero.

El argentino se está haciendo popular durante el confinamiento por sus comentarios. Agüero está comentando hasta sus propias declaraciones después de algunos de los momentos más destacados de su carrera y riéndose de cómo reaccionaba. También ha comentado alguno de sus goles, como el que le dio la famosa Premier con Roberto Mancini en el último minuto y explicó que no le quiso pegar donde fue el balón.

Este sábado los dos compartieron un nuevo directo donde hablaron sobre el no saludo de Ibai a Messi. El jugador del Barça estaba pendiente de lo que estaba sucediendo y le envió un mensaje a Agüero. "Te estoy viendo que estás hablando con Ibai. Está todo bien, no pasa nada. Me dejó pagando. Me dejó re mal adelante de todos, pero no pasa nada", decía en ese mensaje de voz el argentino.

Hoy estaba en directo hablando con el Kun sobre el saludo que le hice a Messi



Y mientras hablábamos Messi le manda una nota de voz al whatsapp del Kun para mandarme un mensaje



Qué tal vuestro día pic.twitter.com/mbUmhplBXb — Ibai (@IbaiLlanos) June 6, 2020

Agüero también quiso comentar la acción. "Para mí quisiste saludar al otro y Leo pensó que querías saludarle. ¿Qué hiciste? ¿No te gusta Messi como juega? A parte, le tirás como 'nos hacemos una foto'", argumentó el delantero del Manchester City.

