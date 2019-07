Guadalupe Porras, la primera árbitro asistente en La Liga: "No he ascendido por ser mujer"

En un mundo de hombres como es el fútbol, las mujeres poco a poco van abriéndose camino. La conquista de Estados Unidos del Mundial, con estadios totalmente llenos, el histórico papel de la selección española en Francia, el boom del fútbol femenino con la Liga Iberdrola en España o el nuevo Real Madrid Femenino son un claro ejemplo de ello.

Todo esto se suma a la noticia de que Guadalupe Porras se convertirá, cuando arranque la temporada 2019/20 en la primera árbitro asistente en debutar en La Liga, un hecho claro de que la figura de la mujer está cada vez más inmersa en el fútbol profesional.

La colegiada extremeña, internacional desde 2014, toma el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no llegó a debutar en Primera División a pesar de haber obtenido la categoría.

Pregunta: ¿Cómo te informaron de que ascendías a Primera División?

R: El martes 2 de julio me enteré por la mañana. Me llamaron y me dijeron que había ascendido a Primera División por la temporada realizada. Estoy muy contenta de poder llegar a la máxima categoría del fútbol español y me siento orgullosa de todo el trabajo realizado durante estos últimos 16 años.

P: ¿Recibiste muchas felicitaciones?

R: Sí. Llamadas, whatsapps, mensajes... Tanto de quien me conoce como de quien no. Mucha personas se alegraron por el ascenso.

P: ¿Tienes nervios? ¿Y ganas de empezar?

R: Cero nervios. Quiero seguir trabajando con las mismas ganas e ilusión y que empiece la competición. Ya estamos en pretemporada y dentro de una semana tengo la formación del VAR.

P: ¿Qué opinas del VAR?

R: Es una herramienta que da justicia al fútbol. Se ha acertado plenamente en su uso.

Guadalupe Porras Guiem Sánchez

P: ¿Qué va a suponer tu llegada a Primera División?

R: Supone que cualquier mujer puede llegar a donde estoy yo. No ascendí por ser mujer, sino por los resultados de toda la temporada, el esfuerzo y el trabajo. He competido en igualdad de condiciones y he trabajado como una más. Todo se puede con trabajo, con muchas ganas y sin mirar la distinción de sexo y género.

P: ¿Por qué subiste tú a Primera y no otros u otras?

R: Me ha apasionado desde muy pequeña el arbitraje. Siempre he sido una más y he crecido dentro de mis posibilidades. Me ido marcando siempre objetivos a cortos plazos y eso ha hecho que poco a poco vaya avanzando en todas las categorías.

P: ¿Se verán más casos como el tuyo?

R: Se va a ir normalizando la situación porque cada vez van subiendo el número de chicas árbitros. A través de la RFEF y el Comité de Árbitros se ha impulsado el arbitraje femenino. Las chicas que empiezan verán todo esto y eso es bueno, ya tendrán más ganas de ser árbitras.

P: ¿Cómo viene tu pasión por el fútbol?

R: Siempre me ha apasionado el fútbol. Jugaba de futbolista y un amigo de mi tío, que había sido árbitro, me comentó la posibilidad de probar. Desde ahí me enganchó, compatibilice ambas cosas, pero al final tuve que decidir y elegí ser árbitra.

P: ¿Por qué árbitro y no futbolista?

R: Debido a que siendo árbitra voy cumpliendo objetivos, ascendiendo y eso da mucha más motivación.

Guadalupe Porras Foto: rfef.es

P: ¿Solo te dedicas al arbitraje?

R: Sí, pero en mis ratos libres estudio un Grado de Educación Primaria y este año me saqué el título de Técnico Deportivo nivel 1 de cursos de entrenadores.

P: ¿Qué esperas del salto a Primera División?

R: Una competición con tremenda exigencia ya que es la mejor liga del mundo. Tengo que seguir trabajando igual y hacerlo como mejor lo he hecho.

P: ¿Queda mucho por recorrer en España para que una mujer tenga los mismos derechos que un hombre?

R: En el tema arbitral existen las mismas oportunidades. Si trabajas igual, como una más, vas a conseguir lo mismo que un hombre. En el arbitraje no existe distinción alguna. En el mundo futbolístico, la liga masculina es de élite y profesional y la femenina aún no, pero esta avanzando mucho.

P: ¿Se verá alguna mujer pitando un Real Madrid - Barcelona?

R: Al final todo llega. Se va evolucionando en todo, pero hay que tener paciencia. No hay que tener obsesión en nada, pero si se sigue trabajando igual y de la misma forma llegará.

Guadalupe Porras

P: ¿Has vivido episodios machistas?

R: Al final siempre existen, pero hay que normalizar todo, porque mis compañeros también han recibido insultos. Eso sí, cuando se han dirigido a mí o a alguna compañera se dirigen de otras maneras y con otros significados. Quieren ofender a la figura arbitral y ya.

P: ¿Cómo fue tu paso por el Ejército Español?

R: Tuve momentos buenos y malos. He vivido todo tipo de cosas. Todo te sirve de aprendizaje para la vida.

P: En abril de 2018 una moneda te impactó en la cabeza, ¿qué recuerdas de ello?

R: Tuve la mala suerte de que fue a mí cuando también podía haber impactado a otra persona. Lo que pretendía el causante de ello era hacer daño a la figura arbitral.

P: ¿Estarás tanto en La Liga como en la Liga Iberdrola?

R: Sí, en principio sí.

P: ¿Cómo ves el nivel de arbitraje en España?

R: Es muy alto. En Primera, en Segunda, en la Liga Iberdrola. Se está evolucionando mucho en todos los sentidos. Tenemos la suerte de que España tenga el mejor nivel arbitral que existe.

P: El fútbol femenino está creciendo, ¿el arbitraje femenino también?

R: Sí. Tenemos una plantilla muy buena. Cada vez hay más exigencia en todo. Hay más competitividad y eso hace que aumente el nivel.

P: ¿Tienes simpatía por algún equipo?

R: No. Ningún árbitro es de ningún equipo.

