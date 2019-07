La mujer entra en el arbitraje: Guadalupe Porras, primera asistente en debutar en Primera

La temporada 2019/2020 traerá novedades en La Liga. Más allá de nuevos fichajes o de recién ascendidos, habrá caras nuevas en el arbitraje de Primera División. La figura de la mujer está cada vez más inmersa en el fútbol profesional y el próximo curso Guadalupe Porras se convertirá en la primera árbitra asistente en debutar en la categoría de oro del deporte rey en España.

La colegiada extremeña toma el relevo de Marisa Villa, actual responsable de arbitraje femenino del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que no llegó a debutar en Primera a pesar de haber obtenido la la categoría.

La propia Porras no podía evitar manifestar su euforia tras conocer la noticia: "Estoy muy contenta, en una nube. Todos soñamos con estar en Primera División y después de mucho trabajo lo he conseguido. Aún no me lo creo", señaló en declaraciones que recoge la RFEF.

Guadalupe comenzó en el sector con 16 años, pertenece al Colegio Extremeño de Árbitros y es internacional desde el año 2014. Ha militado en Tercera División una única temporada, justo en la que consiguió un ascenso a Segunda B, competición en la que estuvo ocho temporadas consecutivas. En los dos últimos años ha estado arbitrando en Segunda División.