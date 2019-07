La denuncia de una exárbitra de Brasil tras recibir una oferta de correo para ser escort

El mundo del fútbol sigue viéndose azotado por toda clase de comentarios despectivos hacia las mujeres que trabajan en dicho deporte. Esta vez, Fernanda Colombo, una exárbitra de Brasil, ha recibido un correo con una oferta de trabajo que no ha sido ni mucho menos de su agrado. Dicho empleo consistía en ser escort -señorita de compañía- para recibir un mínimo de 7.000 a cambio de satisfacer a sus clientes.

Como cabía esperar, Fernanda Colombo no ha aceptado la oferta y, de hecho, ha querido dar buena prueba del correo recibido en su cuenta de Instagram: "¡Lamentable! Acabo de recibir este correo conteniendo una propuesta sexual inmoral y me ha hecho sentir como una basura. Lo único que quiero es poder trabajar en lo que amo, que es el fútbol y el periodismo. Que todos respeten el camino que he elegido para mi vida".

La función principal de Fernanda Colombo sobre los terrenos de juego era la de juez de línea. Actualmente acapara los focos en los platós de las tertulias deportivas, ya que se retiró del mundo del arbitraje en 2018. Al ver el correo con la oferta de ser escort, no solo lo hizo público en su Instagram, sino que también denunció la propuesta al considerarlo un acto despectivo y denigrante para ella.

En lo que se refiere al ámbito deportivo, pese a estar retirada como profesional, Fernanda Colombo ha sido invitada recientemente a dirigir el partido de las estrellas de la Liga de Ecuador. En dicho encuentro dejó una anécdota curiosa, pues bromeó con un jugador en sacarle tarjeta amarilla cuando lo que realmente hizo fue ir a por un pañuelo para secarle el sudor.

