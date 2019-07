Donald Trump la vuelve a liar: su polémica felicitación por el Mundial femenino

Donald Trump continúa estando en el punto de mira. El presidente de Estados Unidos suele estar envuelto en polémica y se siente cómodo en ella. En esta ocasión, quiso felicitar a la selección estadounidense de fútbol femenino por proclamarse campeona del Mundial de Francia y acabó analizando la equidad de género salarial.

El empresario estadounidense lanzó el siguiente mensaje tras la victoria ante los Países Bajos: "Quiero darle la enhorabuena a la selección femenina de fútbol por haber ganado el Mundial. Es un logro increíble. Fue un partido sensacional".

"Lo he visto un poco y son grandes jugadoras. Es un honor que hayan podido ganar este título para Estados Unidos. Es la cuarta vez, es algo tremendo. Felicitaciones al equipo por el Mundial", señaló.

Rapinoe celebra un gol con Estados Unidos EFE

No obstante, Trump se desvió del tema y volvió a la polémica al hablar sobre la equidad de género salarial. El presidente mantuvo que para hablar de este tema "hay que ver los números", ya que "el Mundial femenino es una cosa pero también hay que ver al fútbol profesional" y "qué parte se lleva cada uno".

"No sé cuales son esos números. Me gustaría verlos. Pero hay que ver a las grandes estrellas de fútbol masculino y las grandes estrellas del fútbol femenino. Lo que generan en un año completo, el nivel de concurrencia en el fútbol femenino fuera de un Mundial, me gustaría ver todo", agregó.

