Leonardo, director deportivo del PSG: "Neymar puede dejar el club"

Leonardo, director deportivo del PSG, ha abierto las puertas a Neymar tras admitir que el jugador brasileño quiere irse. "Puede dejar el PSG, pero a día de hoy no sabemos si alguien le quiere comprar ni a qué precio. Todo esto no se hace en un día, eso seguro".

Las declaraciones del reciente fichaje del club francés vienen tras la información de UOL Esporte de que Neymar había pedido, tanto a Leonardo como al dueño del club, Al Khelaifi, abandonar el PSG. El jugador brasileño no acudió este lunes a las instalaciones del club y el equipo parisino escribió un comunicando lamentando los hechos e informando que sería sancionado. Poco después, el padre de Neymar habló diciendo que el PSG ya sabía que su hijo se iba ausentar.

Por su parte, Leonardo admitió en una entrevista que "sólo ha habido un contacto "superficial" con el Barcelona y que ve al club azulgrana como un club vendedor".

"También hemos hablado con el entorno. La posición de todos es clara pero hay sólo una cosa clara hoy: tiene contrato con nosotros tres años y como no hemos recibido ninguna oferta no podemos discutir nada", expresó.

Sobre las condiciones del PSG para dejar marchar a Neymar, Leonardo fue claro: "Puede dejar el PSG si hay una oferta que nos convenga a todos. Hay que hablar y negociar, eso es todo".

"Que este traspaso se haga o no cambia muchas cosas. Luego, un asunto de esta dimensión no es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión financiera", comentó.

El retraso de Neymar y su regreso al PSG

"Tiene compromisos con su Fundación y los sponsors, pero son fechas que no están acordadas con el club. Sus vacaciones eran hasta el 8 de julio y no ha venido. No se cuando regresará".

Estrategia del Barcelona

"Han dicho que querían comprar pero que nosotros no somos un club vendedor. Ha sido el presidente quien lo ha dicho, pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de verdad de comprar".

