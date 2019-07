La excusa del padre de Neymar ante la no presencia de su hijo con el PSG

El Paris Saint-Germain va muy en serio. No quiere que jueguen con él ni ningún club ni sus jugadores. Si ya en el pasado se enrocaron por Verratti, ahora ponen contra las cuerdas a un Neymar que no se ha presentado en la vuelta a los entrenamientos. Este lunes, los futbolistas del equipo estaban citados para pasar las pertinentes pruebas médicas antes del comienzo del trabajo. Una cita a la que no ha acudido el brasileño.

El club parisino ha emitido un comunicado en el cual aseguran que tomarán las medidas necesarias después de que el futbolista brasileño no haya acudido a la presentación. Sin embargo, el propio padre del jugador ha aclarado que ya habían comunicado al PSG que se incorporaría más tarde a la disciplina al tener varios compromisos ya cerrados. Regresando así a París el próximo 15 de julio.

"Teníamos marcados comerciales y compromisos institucionales. Desde hace cinco años el instituto (Neymar) hace esas acciones (...) El PSG, con la presencia del presidente Nasser, inclusive, participó de esas acciones. No entiendo por qué esa arbitrariedad. Quedamos molestos, pero el PSG sabía sobre esa situación", ha dicho Neymar Senior, en declaraciones para Fox Sports Brasil.

Plan de Neymar

El futbolista tiene previsto acudir el próximo sábado al torneo de fútbol Red Bull Neymar Jr's Five, en Praia Grande, litoral del estado de Sao Paulo. El clan Neymar asegura que en el Paris Saint-Germain estaban avisados de todo y que el comunicado del club ha provocado un gran malestar.

Neymar, durante un calentamiento Reuters

Todo ello con el futuro del jugador en juego. Mientras que desde la Ciudad de la Luz le abrieron las puertas, confirmando Al-Khelaifi solo la continuidad de Mbappé al "200%", desde Barcelona se sigue apuntando que podría regresar al conjunto blaugrana tan solo dos años después de su adiós. La prensa catalana afirma que el deseo del extremo es regresar a Can Barça.

