Zé Roberto: "Neymar necesita cambiar su cabeza, si sigue así no jugará pasados los 30"

Zé Roberto, exfutbolista brasileño, ha hablado en el periódico alemán Süddeutsche Zeitung sobre la actitud de Neymar. Ha reflexionado acerca del momento que está viviendo, de sus lesiones y de su futuro. El exjugador del Real Madrid se centra en que existe un problema en su cabeza más allá de las lesiones que haya podido tener.

El extremo del PSG está pasando por uno de los momentos más difíciles de su carrera como futbolista, pero también está viviendo momentos complicados fuera del campo. El caso de la presunta violación a la modelo Najila Trindade ha afectado tanto al brasileño como a su familia. Además, son varias las empresas que han decidido retirar acuerdos publicitarios con el jugador del Paris Saint-Germain a raíz de la reciente polémica.

"El dinero y la tentación siempre han existido en el mundo del fútbol. Si vemos a Cristiano y Messi, ellos viven de manera diferente", afirmaba Zé Roberto, comparando a ambos delanteros con Neymar.

Actitud ante el fútbol

Para el que fue jugador del Bayern Múnich, Neymar necesita un cambio de actitud si no quiere perder su ilusión por el fútbol, y así lo expresaba en la entrevista con el periodista Javier Cáceres: "Las lesiones no ayudaron, pero su cabeza no está centrada en el fútbol al 100%. En algún momento perderá la alegría por jugar al fútbol".

Neymar, durante un entrenamiento con Brasil EFE

"Es cierto que Neymar quiere volver, pero no confirmo que el Barcelona piense lo mismo", declaraba sobre el deseo del jugador del PSG de abandonar París y volver a jugar con sus antiguos compañeros en el Camp Nou.

También se ha referido a su gran talento y a cómo está desaprovechando la oportunidad de tomar un papel relevante como futbolista. "Se encamina a perder el momento ideal de dar un paso adelante y asumir el papel protagonista que tenía que haber tomado un gran talento como él". "Si sigue así no jugará cuando tenga 30 años", terminó añadiendo el exjugador sobre el futuro de Neymar.

