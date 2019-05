Mourinho da una masterclass de cómo parar a Messi y al Barcelona

José Mourinho, en The Coaches Voice. Foto: coachesvoice.com

El Inter de Milán echó de la Champions League al Barcelona de Messi y Guardiola en el año 2010 contra todo pronóstico. Los nerazzurri se acabaron llevando 'La Orejona' en el Santiago Bernabéu y José Mourinho acabó fichando por el Real Madrid al final de esa temporada. Ahora, el entrenador luso ha hablado en The Coaches Voice sobre la táctica que utilizó para frenar a Messi y el plan de Pep Guardiola. Una auténtica masterclass de uno de los mejores estrategas del siglo XXI.

Una jaula para Messi

"Los cuatro de atrás y luego Busquets, Xavi y Keita -Iniesta no fue titular en aquel partido-. Ibrahimovic era el '9', Pedro por la izquierda y este tío que me he olvidado de su nombre... ah Messi, ese era el chico. Con Messi fue como empezamos a analizar y tratar de predecir este partido y anticiparnos a los problemas que pudiesen surgir. Por aquel entonces Ibra era el '9' fijando a los centrales y Messi partía desde la derecha, obviamente con la libertad para moverse por varias zonas".

Neutralizar a Dani Alves

"Dani Alves era quien buscaba la verticalidad todo el rato, buscando generar esta situación aquí -señala la zona de la banda derecha cercana al área rival-".

Opciones

"Nuestra decisión básicamente era: ¿qué vamos a hacer cuando Messi vaya entre líneas y Alves suba la banda? ¿Hacemos un marcaje individual con Zanetti y dejamos que Alves suba emparejado con Pandev y que le reconvierta en lateral izquierdo? ¿Cómo íbamos a resolver esta situación? Para nosotros era bastante claro".

Posibles soluciones

"Messi no puede estar solo cuando venga entre líneas, así que este hombre -señala la ficha- debe estar pendiente de cubrir esta zona. Siempre en constante comunicación con el lateral izquierdo. Si el interior es atraído a otros sitios y Messi va entre líneas, el lateral tiene que decidir en ir a cubrirle. Pero si lo decides así, el jugador de banda tiene que ir a defender a Alves".

Idea básica

"Había una combinación de ideas, pero básicamente era no dejar jugar a Messi".

