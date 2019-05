El dardo de Mourinho a Klopp y Guardiola tras la goleada del Barça al Liverpool

José Mourinho, que fue despedido del Manchester United hace unos meses, ha hablado sobre dos de sus grandes rivales estas últimas temporadas: Jurgen Klopp y Pep Guardiola. Mientras el segundo ya fue eliminado de la Champions, el aleman acababa de caer goleado por el FC Barcelona.

El portugués aprovechó la oportunidad para acordarse del trato que ha recibido desde su salida del Real Madrid. A lo largo de los veranos surgían informaciones sobre los fichajes que quería hacer y que la directiva de los red devils no estaba dispuesta a firmar.

"Me encantaría ir a un club y estar en condiciones de hacer, por ejemplo, lo que hicieron Jurgen y Pep. Si te fijas en el equipo con el que Liverpool comenzó el partido hoy, ¿cuántos jugadores había antes de que llegara? Y cuando Pep no estaba contento con los cuatro defensores, en el mismo verano compró cuatro nuevos que le gustaban. Y cuando compró a Claudio Bravo, no estaba contento con Bravo y en la siguiente temporada que compró a Ederson", afirmó el antiguo entrenador del Chelsea.

El Liverpool puede no ganar nada

Además se acordó de los resultados del actual preparador del Liverpool: "Jurgen está en el club y no gana absolutamente nada durante tres años y medio y todavía tiene la confianza y las condiciones para seguir adelante. Esta temporada tienen una gran oportunidad de hacerlo, pero sería la primera vez que ganan un título. Por eso dije antes que en mi próximo trabajo, no iniciaré una conversación con un club sin saber qué quiere y qué ofrece en términos de estructura y en términos de objetivos".

En las últimas semanas se le había relacionado con un supuesto interés del Inter de Milan, club con el que ganó el triplete en 2010. Acto seguido firmó por el Madrid donde consiguió romper la hegemonía del Barcelona de Guardiola y Messi con una Copa del Rey y la Liga de los récords.

