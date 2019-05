Alfredo Duro: "La historia del estilo del Barça se ha acabado"

El miércoles, el FC Barcelona puso pie y medio en la final que se disputará en el Wanda Metropolitano el 1 de junio. El 3 - 0 contra el Liverpool le pone las cosas muy complicadas a los reds de cara a la vuelta. Sin embargo, Alfredo Duro no dudó en señalar a los aficionados culés por su actitud en el pasado en El Chiringuito.

Cambio de estilo en el Barça

"¿Ha merecido el Barcelona esta victoria? hace no mucho tiempo, a cierta gente que justificaba todo con el resultado se la señalaba, y se la señalaba de mala manera. Además se decía que eso no era bueno para el fútbol. Hablo de un entrenador y de un equipo de fútbol, hablo del Real Madrid y hablo de Mourinho, por ejemplo".

Todo se ha reducido al resultadismo

"Cuando tú, por el hecho de ganar partidos de una determinada manera, simbolizas lo maligno, lo demoniaco, luego cuando eso te hace falta, no puedes ir de angelito. Y es lo que está haciendo el Barça. Ahora el Barça va de angelito más allá de los merecimientos futbolísticos. Yo he dicho que los merecimientos empiezan y acaban con los goles que haces. El Liverpool ha dominado, pero no ha marcado. Si no metes gol no sirve de nada. Pero hoy tenéis que admitir que la historia de la estética del Barça se ha saltado por los aires, hoy comienza otro rollo y es el del resultado, el resultadismo".

