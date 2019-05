El aficionado agredido por Neymar vuelve a hablar: "Él no tendría que haber reaccionado así"

El aficionado al que Neymar agredió tras la final de Copa, Nelson, ha vuelto a hablar. Esta vez lo ha hecho en L'Equipe, donde ha denunciado la situación que vive actualmente y la reacción de algunos y aficionados después de lo que ocurrió.

Primero respondió a las acusaciones de que hablaba solo por dinero: "No pedí ni un céntimo, ni oficial ni oficiosamente. Si realmente hubiera querido aprovechar este caso, habría presentado una denuncia de inmediato. No lo hice. A la única persona a la que decidí demandar fue el columnista Pierre Ménès por los comentarios que hizo sobre mí. No acepto que pueda ensuciarme para defender los intereses de un jugador o un club".

Neymar agrede a un aficionado del PSG tras perder la Copa

A continuación profundizó más en el papel de la prensa en esta historia: "En el extranjero y especialmente en Brasil, los medios de comunicación condenaron la reacción de Neymar. No mis palabras. Hoy, vivo un acoso. Algunos incluso llegaron a intentar hacer creer que había hecho comentarios racistas contra Kurzawa... Es falso, pero ¿quién hizo eso? ¿Por qué?".

Ha recibido amenazas por la calle

También trató las consecuencias que ha tenido todo este capítulo: "Hay gente que ha dado la dirección de mi casa en las redes sociales. Va demasiado lejos. Soy una persona que ama la vida, salgo. Desde hace una semana, no he salido de mi casa. Y si necesito que salir, ya no lo hago solo. El jueves cuatro personas pasaron y me amenazaron diciendo: "La próxima vez que toques a Neymar, verás lo que te haremos"".

Finalmente, expresó su arrepentimiento por lo que le dijo a los jugadores del PSG: "Claro que me arrepiento de las palabras que dije, pero no fueron una provocación. Entre los aficionados, nos reímos, nos picamos, nos divertimos. Así es como sucede. Dentro y fuera del estadio. Ahora, por supuesto, lamento mis palabras a los señores Verratti y Buffon".

