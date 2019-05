Juanfran, sobre el año del Madrid: "Se esperaba que varios jugadores dieran un paso adelante"

Juan Francisco Moreno Fuertes (Madrid, 1988) es un jugador muy reconocido en Primera División. En el año 2010 haría su gran debut con el Real Madrid en un duelo ante el Osasuna. Pero fue su llegada al Deportivo cuando dio un salto de calidad y demostró que su nivel iba en claro ascenso. A pesar de seguir siendo propiedad del cuadro gallego, está disfrutando en el Leganés de su mejor juego.

Su temporada no está siendo como esperaba, pero siempre que ha jugado ha cumplido con creces. Cabe destacar que fue reconocido como el mejor jugador de La Liga en marzo únicamente jugando dos partidos ese mes. Un jugador muy atlético y alegre sobre el verde, pero que no se ha encontrado con todos los minutos que esperaba por la feroz competencia existente en el carril derecho del conjunto madrileño.

Juanfran Moreno ha atendido a EL ESPAÑOL para hacer un balance de su temporada y de varios protagonistas secundarios que siguen tocando muy de cerca al lateral derecho como son el Real Madrid y el Deportivo. No duda en que le gustaría mantenerse en Butarque la temporada que viene y no duda de que los gallegos conseguirán reponerse y lograr el ascenso.

Pregunta: ¿Cómo ha visto Juanfran la temporada del Leganés a falta de tres partidos?

Respuesta: "La temporada ha ido muy bien. Hemos tenido una oportunidad de pelear por Europa pero está racha de cinco partidos sin ganar nos ha eliminado de esa pelea".

P: ¿Qué le ha faltado al equipo para llegar a Europa?

R: "Al final cuando estás en esa situación es el momento en el que las cosas nos tenían que seguir saliendo como antes de esos cinco partidos, donde ganamos dos de tres. No ganamos a rivales directos, si no das el nivel en esos partidos no llegas. Te quedas en una muy buena situación pero piensas que si podíamos llegar a Europa con una pizca de suerte".

P: ¿Cómo te has visto esta temporada?

R: "Me he visto bien, pero no he jugado todo lo que me esperaba. Pensaba que las cosas iban a ser de otra manera pero lo que he jugado lo he jugado muy bien. Tuve el reconocimiento de ser el mejor jugador de marzo habiendo jugado dos partidos. Me salieron muy bien y luego estuve sin jugar otra vez. Volví a jugar contra el Bilbao y me dieron el mejor jugador del partido. Lo que he jugado lo he jugado muy bien".

Juanfran fue elegido como el mejor jugador de marzo. Foto: Instagram (@juanfran_moreno11)

P: ¿Queda mucho Juanfran en Butarque?

R: "A mí me gustaría seguir en Leganés pero depende de muchos factores, ya que pertenezco al Deportivo. El fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe, pero me gustaría quedarme por la afición y por el nivel que he dado".

P: ¿Cuál ha sido tu mejor momento este año?

R: "El mejor momento ha sido ahora, desde el día que le ganamos al Madrid en Copa que a mí me dieron el mejor jugador del partido, desde entonces el día que he jugado he jugado muy bien. El entrenador sabe perfectamente que si me pone voy a dar un nivel alto y tengo la confianza muy arriba. Ha sido una temporada diferente para mí porque todos los años he jugado todo prácticamente".

P: ¿Cuál es el motivo de la falta de minutos?

R: "Tengo una competencia muy buena como es Nyom, que también lo ha jugado todo desde que llegó a Primera y ahora nos estamos repartiendo los minutos. Empezó jugando menos y ahora más. Nyom ha jugado 22 partidos y yo 20. Es una maravilla tener una competencia así porque cada vez que he jugado lo he tenido que hacer muy bien para intentar seguir jugando".

P: ¿Te ha sorprendido la temporada del Real Madrid?

R: "Quizás era un año de transición. Se empezó a torcer con la eliminación de la Champions League, pero aún así en el 'number one'. Era el año después de la salida de Cristiano y hay que entender que no todos los años se puede ganar. Ellos han puesto todo lo que tenían pero las cosas no han salido como esperaban, pero no tengo duda de que la temporada que viene el Madrid aspirará a ganarlo todo otra vez y hará grandes fichajes que le ayudarán a pelear por ello".

Juanfran en un duelo ante el Real Madrid. Foto: Instagram. (@juanfran_moreno11)

P: ¿Ha faltado un paso adelante de varios jugadores?

R: "Yo creo que Benzema ha estado a un gran nivel, pero han dado la cara. Si puede ser que a lo mejor se esperaba que algunos jugadores dieran un paso a delante pero yo no considero que el Madrid no haya estado bien. Considero que se fue uno con 50 goles y no ha venido un sustituto. Creo que esa ha sido la clave. Si al Barcelona le quitas a Messi pues yo creo que no hubiesen ganado esta Liga".

P: Para la falta de goles... ¿Neymar o Mbappé?

R: "Mbappé y Neymar son dos muy buenos jugadores, pero a mí personalmente me gusta más Neymar. Es un jugador brutal y muy determinante. A día de hoy pienso que Neymar está por encima del francés".

P: ¿Cómo estás viviendo la situación del Deportivo?

R: "Desde lejos se ve desde la distancia. Me sorprendió mucho la decisión del presidente, le conozco bien y personalmente. Seguro que ha sido un momento complicado para él y mandarle ánimos porque se que lo siente y ha dado todo por el club. Lo único que quiero decir es mandar muchos ánimos al presidente porque será un momento duro para él. Le deseo lo mejor".

Juanfran con la camiseta del Deportivo. Foto: Instagram. (juanfran_moreno11)

P: ¿Confías en que pelearán por el ascenso?

R: "Tengo mucha confianza y muy buenos amigos allí. Creo que van a hacer un muy buen final de Liga y van a conseguir el ascenso. Riazor va a ser muy complicado para Mallorca y Cádiz cuando vayan allí y confío en la plantilla del Deportivo".

P: ¿Cómo se definiría Juanfran?

R: "Soy muy alegre y puedo estar todo el partido corriendo y subiendo la banda. Y como persona también soy muy alegre y me gusta pensar siempre en positivo. Si algo tengo es que confío en mí mismo y me lo tomo todo con una pizquita de humor".