Masip, el muro del Valladolid ante el Barça: "No hay secretos para parar a Messi"

Jordi Masip (Sabadell, 1989) se marchó del FC Barcelona durante el verano de 2017 en busca de los minutos con los que no contaba. Dejaba atrás una etapa que duraba tres temporadas en el primer equipo, pero que se extendía durante toda una vida en las categorías inferiores del conjunto azulgrana.

Convertido hoy en el guardián indiscutible de la portería del Valladolid, el próximo sábado a las 20:45 horas tendrá la tarea de frenar a varios de sus excompañeros. Los Messi, Busquets o Ter Stegen intentarán mantener el liderato a su costa, algo que el portero que abandonó 'su casa' tras ganar una Champions para jugar en Segunda División, no está dispuesto a ceder.

¿Cuáles son las sensaciones antes de jugar contra tu exequipo?

Bueno, pues para mí especiales porque regreso a la que fue mi casa durante muchos años y después pues volver a ver a mis excompañeros los cuales les tengo un cariño especial . Siempre se viajas con nerviosismo hasta que llega el partido estoy muy contento de volver y con muchas ganas.

Jordi Massip junto a Messi en un entrenamiento del Barça Reuters

¿Guardas relación con tus antiguos compañeros de equipo?

Sí por supuesto, tengo contacto con muchos de ellos. Son gente muy normal y con ellos me sentí muy y bien.

¿Se prepara este partido de manera especial?

Bueno, se prepara como todos. Al final con ganas de ganar y hacerlo bien y es un partido más, son tres puntos iguales pero bueno, sabemos el rival que es y la dificultad que tiene el partido.

De tu paso por La Masía, ¿qué es lo que más valoras ahora que te has consagrado en Valladolid?

Allí me formé como jugador y como persona. Al final la mayoría de cosas que sé las he aprendido allí, por lo que estoy muy agradecido y es un sitio muy especial para aprender.

¿Allí se enseña cómo parar a Leo Messi?

[Rísas] Eso no te lo enseñan en ningún sitio. Es el mejor del mundo y tiene tantos recursos que es muy difícil saber lo que te va a hacer… puede sacarse tantas cosas que por eso es el mejor.

El Barça continúa preparando el partido ante el Valladolid

¿Hay algún secreto que hayas estudiado del argentino para que no marque este fin de semana?

No hay ningún secreto, como te digo, tiene tantos recursos, tantos regates, tantas maneras de meter goles que es muy difícil saber lo que va a hacer, por lo tanto no hay secretos para pararle.

¿Y con Ter Stegen, qué consejos le das a tus compañeros para marcarle? Coincidiste con él durante tres temporadas.

Al igual que con Messi, tenemos que estar todos juntos y hacer un trabajo global, hilar buenas jugadas de ataque. Sabemos que es complicado pero no imposible.

Ronaldo como presidente es una persona cercana. Habla mucho con nosotros y eso se agradece.

Foto oficial del Real Valladolid 2018/19

¿Qué te ha aportado el Valladolid como profesional?

El Real Valladolid me ha aportado la confianza que no tuve en el primer equipo del Barça y que no pude disputar minutos. Aquí me ofrecieron la oportunidad de crecer y finalmente lo he podido hacer.

¿Cómo es Ronaldo como presidente?

Sí, el tiene contacto con nosotros. Baja a saludarnos, nos da ánimos, es una persona tranquila y está muy cercano con nosotros. La verdad que se agradece que sea así.

¿Qué se disfruta más, una Champions con el Barça o un ascenso con el 'Pucela'?

La verdad que yo viví las dos cosas de maneras diferentes, porque la Champions es muy bonito ganarla pero no tuve la suerte de participar. En el ascenso sí, jugué todos los partidos de la temporada y los playoffs y el año que conseguimos ascender fue muy especial porque tuve un rol protagonista, mientras que en el Barça fue secundario. Pero la experiencia de ganar una Champions, aunque no haya jugado, estando con la plantilla, te enorgullece muchísimo, pero sí que se vive distinto.

Jordi Masip EFE

¿Esperas volver algún día al Barça?

Bueno, ahora mismo es muy complicado. Estas cosas nunca se saben pero estoy en el Valladolid, estoy centrado en hacerlo lo mejor posible.

Si pudieses elegir un deseo, ¿cuál sería?

La salvación, sin duda. Salvarnos cuanto antes mejor.

