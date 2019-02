La afición del Celta estalla: Balaídos aparece con pintadas contra Mouriño

El estadio municipal de Balaídos amaneció este jueves con varias pintadas contra el presidente y máximo accionista del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, al que un sector del celtismo acusa de haber politizado el club en los últimos años, en los que su enfrentamiento con el alcalde Abel Caballero se ha endurecido.

En esas pintadas, escritas en gallego, se pueden leer mensajes como "Mouriño fuera" o "El escudo no se mancha". A primera hora de esta mañana un operario del club se encargó de borrarlas.

La plantilla del Celta de Vigo trabajará esta mañana, a puerta cerrada, en las instalaciones deportivas de A Madroa para preparar el trascendental encuentro de este sábado contra el Levante, rival directo en la pelea por eludir el descenso de categoría.

Conflicto con las peñas

La relación entre Carlos Mouriño y los peñistas del conjunto celeste no pasa por su mejor momento. Acusan al presidente del Celta de Vigo de la mala situación por la que atraviesa el equipo (16º a un punto del descenso). La llegada de Cardoso no ha mejorado los resultados que ya cosechaba con Antonio Mohamed, y ha sumido al equipo en un estado que no estaba acostumbrado en los últimos años.

Los refuerzos invernales tampoco han supuesto un cambio en la imagen del equipo y la decisión de contratar entrenadores sin experiencia en la Primera División disgusta a la afición celeste, quien carga contra Mouriño.

[Más información: El Celta, contra el arbitraje: "La mejor Liga del mundo no puede permitir esto"]