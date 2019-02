Ronaldo: "Messi me emociona, me hace soñar"

El debate sobre quién es el mejor jugador del mundo es algo que está a la orden del día y que siempre genera mucha especulación en las redes sociales. Al margen de toda esta variedad de opiniones, algunos profesionales del mundo del fútbol lo tienen muy claro a la hora de decantarse por uno de ellos. El último en hacerlo ha sido Ronaldo Nazário, quien en una entrevista para el programa The Lords of Football de Sky Sport Serie A, se ha rendido en elogios a Leo Messi.

Messi durante el partido contra el Sevilla

Para dar sus razones al respecto, el exjugador del Real Madrid y actual propietario del Valladolid ha explicado que el '10' del Barcelona tiene un don diferente al resto: "Messi me emociona, me hace soñar, hace que me divierta. Es un jugador muy especial". Inmediatamente después recurrió a la figura de Cristiano Ronaldo, de quien también tiene una opinión muy positiva: "No se le puede excluir ni olvidar, tiene mucha calidad y una fuerza increíble. También es especial y ambos me hacen soñar".

Por otra parte, otro de los futbolistas que se espera que pueda estar a la altura de ellos es Neymar Jr. El actual atacante del PSG atesora una calidad indiscutible para ocupar un puesto entre los más grandes, pero Ronaldo considera que aún tiene mucho trabajo por delante para llegar a conseguirlo: "Todavía está por detrás de Messi y de Cristiano. Esperemos que pueda tener más continuidad y que pueda convertirse en un gran jugador".

Una broma de buen gusto

Finalmente, respecto a la comparación irónica entre Cristiano y él sobre quién es el verdadero Ronaldo, el propietario del Valladolid se ha mostrado muy claro: "Es una broma que no debería molestar a ninguno de los dos, porque cuando me lo dicen, estoy muy orgulloso y seguro que él también. Se puede decir que ambos somos el verdadero Ronaldo".

