Pepe Mel retrata a Griezmann: "Yo no diría que soy el mejor, lo demostraría"

Pepe Mel se encuentra sin equipo, pero eso no quiere decir que esté de brazos cruzados. El que fuera entrenador de equipos como el Betis o el Deportivo de La Coruña ha aprovechado el tiempo y ya ha presentado su cuarta novela 'La Llave Sefardí'. Con motivo de esta feliz noticia, el técnico y escrito ha hablado con Radio MARCA.

Además de hablar sobre su nuevo libro, Mel tuvo tiempo de analizar la actualidad futbolística que pasa en estos momentos por el inicio de la Champions League 2018/2019. El técnico madrileño cree que los equipos españoles tienen serias opciones de hacerse con 'La Orejona' en el Wanda Metropolitano y destaca el Barcelona tras lo visto en la primera jornada frente al PSV.

"Lo que he visto hacer a Leo -Messi- no se lo he visto hacer a nadie más en la historia. Eso dice mucho del equipo que ha ganado tantas Champions en los últimos años -el Real Madrid-. Con un futbolista tan maravilloso, que el Madrid haya ganado tantas copas y haya instaurado una hegemonía dice mucho de ellos", aseguraba Pepe Mel.

Por todo ello, el técnico cree que "este año va a estar muy entretenida la Champions". "Creo que el Barça siente como una afrenta no estar ni siquiera en la final. El Atlético también tiene buena plantilla. Creo que nos vamos a divertir", comentaba sobre la nueva edición de la máxima competición continental.

Polémicas declaraciones de Griezmann

Uno de los temas estrella de los últimos días ha sido las declaraciones de Griezmann en las que aseguraba estar al nivel de Cristiano Ronaldo y Messi, o la posterior brutal respuesta de Sergio Ramos al delantero del Atlético de Madrid. "Es bueno que piense que es el mejor, que está en el Top. Pero yo no lo diría, yo lo demostraría. Al principio a Griezmann le costó entrar y creo que debe recordar esa etapa. Está metido en un método de trabajo que le ha llevado hasta donde está. No se puede olvidar del Gabi de turno, de Koke... de la gente que está alrededor", puntualizaba.

El nuevo Real Madrid

Pepe Mel no ha ocultado que el Madrid de Lopetegui es de su gusto. "A mí no me disgusta, evidentemente", señalaba para después acordarse de la salida de Cristiano. "Es cierto que ha perdido a un futbolista que te asegura 50 goles por temporada. Ya dije el verano anterior que había perdido otros 50 con James y Morata. Entonces el Madrid se tiene que reinventar un poco, ese es el papel de Julen y lo está haciendo bien", afirmaba.

El ex del Dépor apuntaba, además, que "La Liga es muy larga", pero que sobre todo es muy larga para el Real Madrid "porque solo puede quedar primero". "La exigencia es máxima. Esto me recuerda a que parecía imposible ganar dos, parecía imposible ganar tres... y ahora parece imposible ganar cuatro", finalizaba Pepe Mel.