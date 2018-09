Lama: "Ramos y Griezmann no se pueden ver"

La mala relación entre Sergio Ramos y Antoine Griezmann parece más que evidente. El del Atlético de Madrid lanzó la primera piedra tras la Supercopa de Europa ante el Madrid, que se acabó llevando el conjunto rojiblanco. A través de las redes sociales, Griezmann se autoproclamaba rey con un dibujo en el que Sergio Ramos le coronaba. El pasado martes fue el turno de Ramos en la previa de la primera jornada de Champions ante la Roma, que no dudó en lanzar varios dardos al delantero galo.

Una mala relación entre ambos jugadores que ha explicado Manolo Lama. El periodista de COPE ha asegurado que ni Griezmann ni Ramos se tragan el uno al otro: "No se pueden ver", reconoció en El Partidazo. Además, Lama contó que ninguno de los dos jugadores cae bien en el vestuario del rival: "En el vestuario del Atlético no cae bien Ramos y en el vestuario del Madrid no cae bien Griezmann".

El periodista cree que el pique entre ambos pudo nacer en una celebración de Ramos en la que supuestamente se mofaba del conocido baile que Griezmann ha hecho viral en los últimos meses: "En el vestuario del Atlético pensaban que el baile de Ramos en una celebración fue una especie de mofa a los bailes en las celebraciones de Griezmann". Además, destacó que "hace poco a Griezmann se le preguntó por los mejores defensas del mundo y se saltó a Ramos", algo que no sería una casualidad.

Griezmann y Ramos se saludan en un partido de la pasada temporada. EFE

La respuesta de Ramos no fue casualidad

Como tampoco lo sería las palabras de Ramos en la previa del la primera jornada de la fase de grupos entre Real Madrid y Roma. Manolo Lama que las palabras del capitán blanco no fueron una casualidad y que el de Camas estaba esperando su oportunidad para responder a Griezmann. "Lo de hoy no ha sido casualidad. Ramos esperaba que alguien le preguntara, aunque sea de refilón, por Griezmann, el Atlético o el Balón de Oro para decir esto. Ramos ha dicho 'buena pregunta', un 'vamos, me la has puesto a huevo para rematar'", sentenció el periodista.