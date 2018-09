Edu Aguirre: "Griezmann no pone ni aceitunas en la mesa de Cristiano y Messi"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y... ¿Griezmann? El delantero del Atlético de Madrid considera que se ha ganado a pulso "comer en la mesa" de dos de los mejores jugadores del mundo. Así lo reconoció el propio delantero francés en una entrevista para AS. Las reacciones a estas palabras no se han hecho esperar y el último en opinar sobre el tema ha sido Edu Aguirre, que considera que Griezmann aún está muy lejos de codearse con Cristiano y Messi.

¡NO TIENE DESPERDICIO! "Griezmann NO PONE NI LAS ACEITUNAS en la MESA de Cristiano y Messi". @EduAguirre7, CONTUNDENTE en #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/JhBZBdBPxx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 18 de septiembre de 2018

"Griezmann no pone ni las aceitunas en el aperitivo en la mesa de Messi y Cristiano Ronaldo. Para que Griezmann empiece a compartir el aperitivo con los dos tiene que hacer lo del año pasado multiplicado por diez y durante diez años", sentenció el periodista.

Aguirre echó mano a los números y recordó que desde 2008 hasta 2018 tanto Cristiano como Messi han acaparado todos los Balones de Oro sin que ningún otro jugador les hiciera sombra. Además, el tertuliano no solo considera que Griezmann todavía está muy lejos de convertirse en el mejor jugador del mundo, sino que hay otros futbolistas como Neymar o Mbappé que a día de hoy superan al delantero francés.

Griezmann, en el partido de Champions ante el Mónaco. REUTERS

Pique con Sergio Ramos

Las palabras de Griezmann también llegaron a la previa del duelo entre Real Madrid y Roma de la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Sergio Ramos, que pasó por rueda de prensa, hizo referencia a las palabras de Griezmann y de paso mandó un palo al jugador rojiblanco.

"La ignorancia es muy atrevida. Cuando escucho a este chaval me acuerdo de Totti, Buffon, Raúl, Iker, Iniesta... Lo han ganado todo y no fueron Balón de Oro. Se debe dejar aconsejar por Simeone, Koke o Godín, gente que tiene valores que le vendrían bien", comentó Ramos en sala de prensa.