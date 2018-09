Edu Aguirre: "Es compatible ser madridista y apoyar a Cristiano"

Edu Aguirre en El Chiringuito. Foto: Twitter (@elchiringuitotv)

Aunque ya hace un par de meses desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid a la Juventus, el documental que ha retransmitido Realmadrid TV en la noche de este lunes, 'En el Corazón de La Decimotercera', acerca de la última final de Champions, ha hecho revivir tiempos pasados.

"@Cristiano siente que HAY MUCHO HIPÓCRITA... Y no es por parte de la afición". @EduAguirre7 HABLA MUY CLARO en #ChiringuitoCristiano pic.twitter.com/EOTZn86BE9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 17, 2018

Edu Aguirre, ha estado en el programa de El Chiringuito de Jugones de MEGA para dar su opinión sobre la película y reafirmarse en su apoyo a la estrella portuguesa. Tras haber visionado las imágenes el tertuliano afirmaba que "le gusta mucho. Me quedo con los momentos previos a la final", donde se veía una familia unida, término con el que calificó el luso a su nuevo equipo.

Además, la sombra del '7' exmadridista es muy larga, y persigue al periodista allá a donde va por su incondicional defensa. "No me gusta tener la sensación de tener que pedir perdón por llevarme bien con Cristiano", declaraba con contundencia. Continuando con que no tenía "que pedir perdón al madridismo por ir a Turín a ver a Cristiano".

Hipocresía aparte

"Creo que es compatible ser madridista y apoyar a Cristiano", desvelaba sin entender el porqué no podían comprender su postura y punto de vista. El periodista seguía hablando claro y expresaba que "Cristiano siente que hay hipocresía...y no es por parte de la afición". Añadiendo que se ha pasado de verle como el mejor jugador a atacarle, algo que el de Madeira no entiende.

Proseguía reafirmando su pensamiento, alegando que el cinco veces Balón de Oro "no va a dejar de ser madridista", simplemente sentía que se tenía que ir como se fue de la capital. "Cristiano está feliz, no por haber marcado ayer dos goles, sino por la nueva etapa en la que está", finalizaba anunciando Aguirre.