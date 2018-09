Paco García Caridad: "Las formas de Cristiano con el Madrid es una traición"

La marcha de Cristiano Ronaldo este verano sigue dando que hablar en las tertulias de El Chiringuito. El delantero luso, después de nueve años, abandonaba el Real Madrid y recalaba en la Juventus de Turín. No fue la mejor salida, ya que no acepto una despedida frente a su afición, y en su presentación recalcó que estaba muy contento por cambiar de aires. Más frases de este tipo no han llegado a buen puerto, y han hecho posible olvidar su ausencia más rápido de lo que parecía.

Este martes en la tertulia de MEGA, Paco García Caridad, admite que "La forma de proceder de Cristiano con el Real Madrid es una traición", acción que ha sentado mal a varios tertulianos y están decepcionados por esa reacción del jugador, que no se despidió de sus compañeros ni la afición madridista pero eso no quita que "le ha dado mucho al Madrid y sin él, el equipo está huérfano, pero es una traición". El luso, además, rechazó un acto de despedida en el Santiago Bernabéu.

Pero Edu Aguirre salió en defensa del '7' y mantuvo un tenso cara a cara con García Caridad por las formas que tuvo el luso de abandonar la entidad merengue. "No me gusta tener la sensación de tener que pedir perdón por llevarme bien con Cristiano", declaró con contundencia. Afirmando con que no tenía "que pedir perdón al madridismo por ir a Turín a ver a Cristiano".

Cristiano celebra su gol con Allegri Reuters

El portugués ya celebra goles en Italia

Tras tres jornadas fueron una tortura para el luso, pero en la cuarta fue el artífice de los dos goles que le dieron a la Juventus los tres puntos. Al acabar el partido se acordó del Real Madrid en las declaraciones a pie de campo, donde admitió que "estaba ansioso".