Quim y Jota Jordi salen de la cueva tras el hat-trick de Messi en Champions

El Barcelona ha empezado con buen pie la nueva edición de la Champions League. El conjunto culé recibía la visita del PSV en el Camp Nou, en un encuentro en el que Leo Messi ha vuelto a acaparar todos los focos. El astro argentino ha protagonizado un hat-trick que ha provocado la reacción inmediata de algunos periodistas y tertulianos como Quim Domènech y Jota Jordi.

Nos podemos seguir engañando con premios y debates absurdos. Messi demostrando una vez más que es el mejor futbolista de la historia. Barça 1 PSV 0 — Quim Domènech Puigbó (@quimdomenech) 18 de septiembre de 2018

Durante el transcurso del encuentro y al término del mismo, ambos no han dudado en manifestar sus mensajes de halago hacia la figura de Leo en sus respectivas cuentas de Twitter. En primer lugar, Quim festejaba el primer gol del Barça de la siguiente manera: "Nos podemos seguir engañando con premios y debates absurdos. Messi demostrando una vez más que es el mejor futbolista de la historia".

Por su parte, ya con el choque finalizado, Jota iba a escribir algo muy similar: "Primera noche europea y Leo Messi le dice al mundo una vez más que no hay trofeo suficiente para él. Ni The Best ni premios FIFA ni nada de nada. Es único y... este año sí". Sin ninguna duda, tanto uno como otro se han referido a los diferentes galardones individuales que ha ganado Cristiano Ronaldo como jugador del Real Madrid.

Primera noche europea y Leo Messi le dice al mundo una vez más q no hay trofeo suficiente para él. Ni TheBest ni premios FIFA ni nada de nada.Es único y... este año sí / Aquest any si. pic.twitter.com/cYtswxOKat — Jota Jordi (@jotajordi13) 18 de septiembre de 2018

Y es que el astro portugués ha sido el único futbolista capaz de igualar a Messi en Balones de Oro. Además, también ha sido el ganador de las dos ediciones de The Best celebrados hasta el momento, mientras Leo desaparecía del mapa. Cabe recordar que Cristiano ha ganado cuatro Champions en cinco años vestido de blanco, y las tres últimas de forma consecutiva, lo que le hacía digno merecedor de esos premios.

Sin embargo, Quim y Jota se han aprovechado de las primeras de cambio y, con el hat-trick de Messi al PSV, han decidido volver a sacar a la luz sus opiniones sobre quien consideran que es el mejor jugador del mundo. Pese a que la calidad del argentino es indudable, Cristiano Ronaldo ha sido el único futbolista capaz de hacerle frente en el duelo por los galardones individuales.