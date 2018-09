Buffet libre de Messi ante el PSV

El FC Barcelona comienza con buen pie su andadura en la Champions League tras golear al PSV Eindhoven por 4-0 en la primera jornada de la fase de grupos. Un hat-trick de Lionel Messi y un golazo de Ousmane Dembélé dieron al conjunto azulgrana una victoria que, en un inicio, se le complicaba más de lo esperado.

Ernesto Valverde no quería sorpresas, y alineó a su once de gala, con Sergi Roberto en el lateral derecho y Philippe Coutinho en el centro del campo, junto a Sergio Busquets e Ivan Rakitic. Arriba, el ya conocido tridente Messi - Luis Suárez - Dembélé-

Por su parte, Mark van Bommel, que regresaba al Camp Nou, dispuso un 4-2-3-1 en el que lo más destacado fue el hecho de que Hirving Lozano -su mejor jugador- y Steven Bergwijn jugaran a banda cambiada. No obstante, el PSV salió muy valiente a disputarle el partido a los azulgranas.

No en vano, la primera gran ocasión nació de las botas de Gastón Pereiro. El uruguayo cazó un rechace a una falta colgada al área culé para mandar, de volea, el balón ligeramente por encima del larguero. Poco a poco se fue imponiendo la superioridad local, que se adueñó del balón hasta el punto de que la posesión reflejaba más del 70% para el Barça.

Las mejores imágenes del FC Barcelona - PSV Eindhoven ALBERT GEA Thomson Reuters

Atasco hasta que apareció Messi

Una posesión, sin embargo, estéril, pues con cada robo el PSV daba sensación de peligro al contraataque. Luuk de Jong fue especialmente la pesadilla de los zagueros culés, pues con su altura bajaba cualquier balón, no rechazando tampoco el sacrificio en tareas defensivas.

El Barça estaba atascado, y tuvo que recurrir al de siempre y a una ayuda extra. Esta fue la de Ousmane Dembélé, que en una tremenda carrera a través de todo el campo forzó la falta en la frontal del área a la media hora de partido. Y todos saben lo que significa la suma de una falta en la frontal y la presencia de Lionel Messi en el campo.

El argentino puso el balón en toda la escuadra. Imparable para un Jeroen Zoet que a la postre sería de los mejores del encuentro. El encuentro se fue al descanso con un Camp Nou rendido a su estrella, pero preocupado por el juego mostrado por su equipo. No era para menos.

Goleada engañosa

La segunda parte comenzó de manera muy similar a su antecesora. Al minuto de sacar de centro, el PSV gozó de otra ocasión que provocó la intervención de Marc-André Ter Stegen, metiendo puño. El Barça empezó a tener más ocasiones, pero la mala suerte o la presencia del citado Zoet desbarataban todo intento blaugrana.

Nuevamente tuvo que ser Dembélé el que provocará un golpe de efecto. En el 74' recibió un balón en el centro del campo, se dio la vuelta, se deshizo de dos defensores gracias a su velocidad y, llegando la frontal, soltó un latigazo que entró lamiendo el palo. El francés ha comenzado la temporada en muy buena forma, y el Barça lo agradece.

Con el gol de Dembélé, el partido terminó de romperse. A los tres minutos Messi aprovechó un pase bombeado de Rakitic para poner el 3-0 de volea. El Barçaa ya tenía el partido resuelto, pero no faltó tiempo para la polémica. Entre varias protestas de Suárez y los defensores holandeses, el perjudicado finalmente fue Samuel Umtiti.

El defensa galo, que ya tenía amarilla, trató de frenar por todos los medios a Lozano, y eso le valió para ver la segunda cartulina y su inmediata expulsión. Apenas hubo protestas por parte de sus compañeros. Valverde movió banquillo y dio entrada a Lenglet, Arthur y posteriormente Arturo Vidal por Coutinho, Dembélé y Rakitic.

Con diez en el campo, el Barça no dio en ningún momento la sensación de inferioridad. Dominaba el balón a su antojo y echó el cerrojo mejor incluso que con once. No en vano, ya en el minuto 87 de partido, Messi puso el 4-0 y firmó su hat-trick particular.

El rosarino aprovechó un sutil toque de primeras de su buen amigo Suárez para cerrar la goleada culé y demostrar que está dispuesto a cumplir su promesas: traer "es linda Copa" al Camp Nou. El primer paso está dado, pero ahora llega lo más difícil. Inter de Milán y Tottenham Hotspur observan desde el horizonte.

FC Barcelona 4-0 PSV Eindhoven

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic (Arturo Vidal, 85'), Busquets, Coutinho (Lenglet, 81'); Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé (Arthur, 83').

PSV Eindhoven: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever (Isimat-Mirin, 66'), Angeliño; Rosario (Erick Gutiérrez, 82'), Hendrix; Lozano, Gastón Pereiro, Bergwijn (Malen, 78'); Luuk de Jong.

Goles: 1-0, 32' Messi; 2-0, 74' Ousmane Dembélé; 3-0, 77' Messi; 4-0, 87' Luis Suárez.

Árbitro: Anastasios Sidiropoulos (Grecia). Amonestó a Viergever (30') y Luuk de Jong (57'). Expulsó a Umtiti (55' y 79').

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League disputado en el Camp Nou (Barcelona) ante 73.462 espectadores.