El ridículo de la barrera del PSV en la falta directa de Messi

Jugada extraña la que se vio este martes en el Camp Nou. El Barcelona recibía en su estadio al PSV en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. Al conjunto catalán le costó abrir la lata pero lo consiguió gracias a un magistral lanzamiento de falta de Messi. Pero todas las miradas no se fijaron única y exclusivamente en el argentino.

Posición polémica de un jugador del PSV

Mientras el portero del equipo holandés colocaba la barrera, un jugador de su equipo se colocó justo detrás y agachado. Era Hirving Lozano. El delantero mexicano se puso en una posición muy extraña. En vez de estar con sus compañeros y sumar un hombre más en la barrera para dificultar el disparo del '10' culé, se agachó y se puso detrás.

Una maniobra difícil de entender. No se sabe muy bien si realmente era una jugada que había preparado Mark Van Bommel o si directamente Lozano no se quiso poner en la barrera y se le ocurrió hacer eso para disimular. En cualquier caso eso no funcionó porque Messi golpeó fantásticamente la falta y marcó el primer tanto de su equipo.

Polémica en el Camp Nou

Esta no ha sido la única polémica que se ha vivido durante la primera parte en el Camp Nou. El estadio del Barcelona fue de nuevo protagonista por mezclar política y fútbol. Lo que primero hicieron una parte de los aficionados culés fue pitar el himno de la Champions League. Esta no es la primera vez que ocurre. En años anteriores también se han escuchado pitos al himno de dicha competición.

Esta no es la única tradición que paree que se ha implantado en el coliseo azulgrana en los últimos años. En el minuto 17 de encuentro, de nuevo una parte de los aficionados que acudieron a ver el partido se erigieron protagonistas y proclamaron gritos por la independencia de Cataluña.