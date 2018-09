Valverde se rinde ante Messi: "Es un alivio tenerle"

La nueva temporada de la Champions League tenía cita de estreno en el Camp Nou. El Barcelona iba a recibir la visita del PSV holandés, donde los hombres de Ernesto Valverde iban a tratar de empezar con buen pie con una victoria, y han conseguido su objetivo con creces. Además del triunfo, los culés han goleado por 4-0 con un Leo Messi que ha vuelto a ser el gran protagonista.

El astro argentino ha dejado otra actuación memorable para los aficionados azulgranas, con un hat-trick que no hace más que confirmar su gran momento de forma. Su propio entrenador no ha podido mostrar palabras de mayor agradecimiento en el postpartido: "Es un alivio tenerle, a la vez que un problema para el que no le tiene. Es un jugador decisivo".

El técnico del Barça también ha aprovechado esta victoria para recordar los sucedido en el partido liguero contra la Real Sociedad: "Lo que más me ha gustado del partido es que hemos corregido algún problema que tuvimos en Anoeta. Nos volcábamos muy arriba y ellos estaban descolgados, somos perseverantes e insistimos mucho".

Messi celebrando uno de sus tres goles Reuters

No obstante, ha sido a partir del minuto 75 cuando los jugadores culés han materializado el encuentro, a lo que Valverde no ha mostrado síntomas de preocupación: "Al final esta es una batalla de 90 minutos y hay que entenderlo como esto. Al principio las fuerzas están más igualadas porque los dos equipos están bien. Y al final el equipo que defiende se desgasta más".

De esta manera, tanto la plantilla como el cuerpo técnico han mostrado su satisfacción por haber empezado de la mejor manera posible su andadura en la máxima competición europea. El propio Leo Messi anunciaba a su afición que este año era el gran objetivo, y que todos se iban a dejar la piel para conseguir la sexta Champions de su historia.