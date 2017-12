Bartomeu a un exsocio del Barça: "Me quieren fuera porque no ayudo al procés"

Un exsocio del FC Barcelona se encuentra en una gasolinera cualquiera de la Ciudad Condal. De repente, se percata de la presencia en el establecimiento de alguien que le resulta muy familiar. Es nada más y nada menos que Josep María Bartomeu, el presidente del club azulgrana, que ha acudido allí a comprar hielo. El hombre no deja pasar la oportunidad de hablar con él, grabando en vídeo, con una cámara oculta hecha pública por La Gaceta, toda la conversación.

"Me he borrado de socio porque estáis con todo esto del independentismo y creo que mezclar fútbol con política...", empieza a decirle el antiguo socio a Bartomeu. "No, no, no... Yo no estoy con esto", le responde él. "Pero es que vosotros en el campo patrocináis todo esto. Me ha sabido mal tener que borrarme del equipo que me gusta por política", contraargumenta el interlocutor del presidente del Barça.

"Yo tengo todo en contra. Todo el mundo independentista contra mí. Me odian. En el campo no lo hago yo, son los socios. El campo es libre para todo el mundo", le dice Bartomeu. "¿Pero quién deja que pase? Uno se siente insultado. Mezclar política y fútbol, esto es lo que hacía Franco. Estáis haciendo lo mismo pero al revés", continúa insistiendo el aficionado.

"No, no, no... Yo no [...] No vamos a prohibir nunca nada. ¿Por qué tengo yo en contra a la Generalitat? Me quieren fuera [...] La realidad es que me quieren fuera del Barça porque yo no estoy ayudando al proceso", le cuenta Bartomeu. "Yo sólo digo que me siento decepcionado por mezclar una cosa con otra, con todo el respeto. El fútbol es algo muy bonito", expone el hombre mientras salen de la gasolinera y Bartomeu le dice que le "sabe mal" .

"Cada uno que diga lo que quiera [...] Que hagan lo que quieran", sigue Bartomeu. "El que mezcló fue el señor Laporta. Este señor se ha encontrado todo, se ha comportado como un señor", interviene un tercer hombre. "Yo te explico. Hay una campaña en contra del club. Todo el soberanismo independentista va en contra de nosotros, la directiva del Barça, porque no ayudamos, ni financiamos", afirma el presidente.

"¿Últimamente no le habéis dejado a ANC poner los carteles?", le pregunta el hombre que le reconoció primero. "Les dije que no. Si me quieren echar a mí porque dije que no. Me han pedido dinero y he dicho 'no'", asevera Bartomeu. "Ha llegado a un punto donde sabe mal, donde hay peñas quitándose, hay socios...", sigue el antiguo socio. "Oye, cada uno que haga lo que quiera. Yo siempre diré una cosa: yo respeto la libertad de expresión. Que cada uno diga lo que le dé la gana, pero el Barça no se puede politizar", cierra el dirigente azulgrana.