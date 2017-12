Un futbolista desvela que es gay y anima a sus compañeros a que lo hagan público

D. C.

Liam Davis, un futbolista inglés de 27 años que milita en el Cleethorpes Town FC de la Premier League del norte (octava categoría inglesa), ha desvelado que es gay y ha animado a sus compañeros de profesión que lo son a que lo hagan público sin ningún tipo de miedo.

Davis ha sido la imagen de la campaña #EqualGame que la UEFA hace cada mes con la que el máximo organismo del fútbol europeo promueve valores como la diversidad, la inclusión y la accesibilidad en el fútbol.

Davis explicó que ha contado con el apoyo de su equipo en todo momento sin que nadie le juzgue por su orientación sexual. "Nunca he tenido un problema en los equipos en los que he jugado. Siempre he tenido buenos compañeros, entrenadores y aficionados. Siempre ha sido una experiencia positiva para mí", comentó.

Además, declaró en su entrevista para la web de la UEFA que comentó a su familia y amigos que era gay a los 10 años porque "creía que era el momento adecuado por dónde estaba y cómo me sentía". En un principio, explicó el jugador, tuvo miedo al rechazo, aunque reconoce que nunca llegó a tener ningún problema. "Hubo pocas preguntas, la gente no me dio la espalda ni nada parecido. La vida siguió su curso normal".

Sin embargo, Liam Davis ha tenido que soportar ataques homófobos durante los partidos, incluso por parte de algunos compañeros. Por ejemplo, un rival recibió una sanción de cinco partidos por hacerle comentarios ofensivos sobre su orientación sexual. El inglés no quiso desvelar la identidad del rival, pero añadió que "me gustaría pensar que las actitudes están cambiando hacia el abuso homófobo".

"Cuando ves la reacción que obtienes en las redes sociales, de personas que nunca has conocido, personas que dicen las mejores cosas y cómo los ha cambiado… Si Liam puede hacerlo, ¿por qué debería ser un problema?", comentó Davis, que animó a otros futbolistas a declarar su homosexualidad sin miedo. "Todos somos iguales en el fútbol. Ser gay no debería ser nunca un estigma", añadió.

El futbolista inglés dejó un mensaje para los futbolistas gays que tienen miedo a salir del armario. "Nunca pienses en presentarte en un club como un futbolista gay. Eres solo un jugador. Eres solo un compañero de equipo. Si el entrenador te quiere allí, estarás allí. Lo que haces fuera del terreno de juego es tu vida. Tu vida es tu vida y el fútbol es solo parte de ella".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, apoyó al jugador y aseguró que "la UEFA rechaza todas las formas de discriminación contra la orientación sexual de cualquier persona". Ceferin añadió que "no toleramos ningún tipo de comportamiento homófobo, racista o sexista, y siempre defenderemos valores como la diversidad, la igualdad de género o la inclusión social".