El Tour de Francia, una cuestión de "huevos": la bronca entre Pogacar, Evenepoel y Vingegaard

"A veces también hay que tener huevos para correr". Desafiante y de sangre caliente, nada nuevo en Remco Evenepoel, el ciclista belga se despachó a gusto contra Jonas Vingegaard nada más finalizar la novena etapa del Tour de Francia. El día había sido de mucha tensión acumulada por los caminos de tierra y en los casi 200 kilómetros de recorrido habían pasado muchas cosas.

Parece que el Tour de Francia se ha reducido a una cuestión de "huevos" tras la primera semana de competición. El día del temido sterrato no pasó facturas entre los grandes favoritos a nivel de la clasificación general, ya que no hubo diferencias, pero sí que parece haber alterado considerablemente el ecosistema y la convivencia entre los aspirantes al podio.

La novena etapa dejó momentos de máxima tensión y un espectáculo de primer nivel. De entre todos ellos, hubo un instante clave en el que Remco Evenepoel soltó un ataque increíble y a su rueda tan sólo pudieron salir Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. Los tres grandes favoritos se vieron cara a cara, en solitario y sin la ayuda de sus equipos, con terreno más que suficiente como para reventar la carrera y por el Tour de Francia patas arriba.

La ambición conocida y admirada de Tadej Pogacar le llevó a relevar a Remco Evenepoel. El esloveno también quería jugar a lo grande para ver qué pasaba, pero en ese trío había una pieza que no funcionaba, Jonas Vingegaard. El danés, vigente campeón por partida doble de la carrera, decidió no entrar a los relevos ni ayudar en ese grupo, así que sus dos contrincantes se cansaron de esta actitud y decidieron desistir para regresar al grupo.

Una maniobra lógica por parte de Vingegaard, que ha llegado al Tour de Francia casi de milagro después de su aparatosa caída en la Vuelta al País Vasco. Su misión para la primera semana de carrera era sobrevivir sin perder demasiado tiempo, y por el momento lo está consiguiendo.

Aquello, sin embargo, no le gustó en absoluto a Remco Evenepoel, que cargó contra Vingegaard: "Creo que Pogacar y yo no estábamos contentos y pienso que quizás el podio del Tour se podía haber decidido hoy. Tenemos que aceptar las tácticas y las situaciones de carrera, pero a veces también hay que tener huevos para correr. Desgraciadamente, Jonas no los tenía hoy", aseveró el belga con dureza.

Vingegaard se defiende

Estas duras acusaciones llegaron hasta los oídos de Jonas Vingegaard. El doble ganador del Tour de Francia se manifestó este lunes en el primer día de descanso de la carrera y defendió su estrategia en la etapa del sterrato.

"No es correr sin huevos, sino correr con razón. Mi único objetivo era no perder tiempo con mis rivales, y Pogacar no es el único rival. El hecho de que haya múltiples rivales es una ventaja", aseveró Vingegaard en respuesta a las palabras de Remco Evenepoel.

De hecho, el ciclista danés vivió momentos de tensión durante la novena etapa del Tour de Francia porque sufrió un pinchazo y tuvo que recorrer muchos kilómetros con la bicicleta de su compañero Jan Tratnik, con todo lo que eso supone.

El segmento de tierra número 10 en la novena etapa del Tour de Francia.

Tadej Pogacar, por su parte, también lamentó el día anterior la actitud de Vingegaard y de su equipo: "Los Visma sólo me miran a mí y subestiman a los demás, creo que lo pueden pagar. Podíamos haber ganado tiempo y consolidado el podio. Vingegaard tenía compañeros en el pelotón, pero sólo piensan en mi rueda, no en la de Remco o en la de Primoz Roglic", comentó.

Este cruce de declaraciones parece haber aumentado considerablemente la tensión entre los favoritos en el Tour de Francia. La clasificación general está abierta cuando faltan dos semanas aún de competición y la carrera está que arde.

Más información sobre el Tour de Francia 2024:

- Clasificación general y de la etapa

- Perfil y descripción de las 21 etapas

- Así vivimos cada una de las etapas en directo

- Todos los corredores y equipos

- Palmarés de la carrera