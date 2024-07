La imagen más emotiva del Tour: Julien Bernard se para en plena carrera a besar a su mujer e hijo

El Tour de Francia dejó una de las imágenes más llamativas que se han visto en el mundo del deporte en los últimos tiempos. En el transcurso de la séptima etapa, la contrarreloj individual que cubría el trayecto entre las localidades de Nuits-Saint-Georges y Gevrey-Chambertin, Julian Bernard se convirtió en el gran protagonista.

El ciclista francés del Lidl-Trek corría por las carreteras de su casa y el público se volcó de una manera extraordinaria con él. En la ascensión con la que contaba esta crono, una subida a una pequeña colina que ponía la dureza del día, se concentraron cientos de personas ataviados con camisetas y pancartas de apoyo al ciclista local.

El corredor, que no es un gran especialista contra el crono y que por lo tanto no iba a disputar la etapa al no tener aspiraciones en la clasificación general, decidió disfrutar del momento a lo grande. Durante varios momentos alentó al público haciendo gestos con sus manos, y el momento más emotivo llegó cuando encontró en la calzada a su mujer y a su hijo.

🇫🇷Julien Bernard (Lidl-Trek) ha vivido sobre la bicicleta uno de los momentos más bonitos de su carrera deportiva. Su gente y su familia le ha visto pasar por delante de casa.



📺Continúa en @la2_tve la crono



📲También en @rtveplay: https://t.co/VikGyZqIma #TourRTVE5J #TDF2024 pic.twitter.com/UuimddFTKS — Teledeporte (@teledeporte) July 5, 2024

El ciclista, de 32 años y con cuatro Tour de Francia ya a sus espaldas, no dudó en aminorar la marcha e incluso echar pie a tierra para vivir uno de los momentos más emotivos sobre la bicicleta. Su mujer le estaba esperando con su hijo en brazos y con una sonrisa, así que Bernard se paró y les dio un beso antes de proseguir la marcha.

Todo eso sucedió entre un auténtico gentío, rodeados de cientos de personas que seguían alentando a Julien Bernard con unos gritos ensordecedores. Incluso las motos de televisión, que registraron este momento para la posteridad, tuvieron problemas para pasar ya que los aficionados invadieron la calzada.

El corredor francés siguió disfrutando del trayecto y continuó alentando al público incluso en la recta de meta. Era el favorito de la afición, y el calor que le transmitió la gente fue impresionante.

