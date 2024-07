Francia ya conoce en sus carnes lo que es sufrir a Lamine Yamal: el motivo por el que le tienen tanto respeto

Lamine Yamal celebra el gol contra Francia en el Euorpeo sub 17. EFE

España y Francia pelearán este martes por un puesto en la final de la Eurocopa. Un duelo entre dos de las selecciones más potentes del continente y en el que cualquier mínimo detalle puede ser diferencial. Nadie se atreve a dar un favorito y todo dependerá de lo inspirados que estén los mejores futbolistas de cada bando.

Es ahí donde entrará en juego la figura de Lamine Yamal. El extremo español, que esta semana cumplirá 17 años, sigue asombrando al mundo con su desparpajo impropio para su edad en un torneo de estas lides. No le ha pesado ser una pieza clave en el equipo semifinalista de la Euro y espera marcar la diferencia en las semis contra Francia.

Pero no será la primera vez que Lamine se vea las caras con la selección gala. De hecho, lo hizo hace tan solo unos años en un Europeo. No fue con la Absoluta, era sub 17, la categoría que debería ser acorde para él por su edad.

Al igual que ocurrirá el martes en Múnich, el choque entre España y Francia sub17 se celebró en las semifinales del torneo. Un partido que finalizó con victoria de los franceses, pero en el que Lamine dejó uno de los mejores goles del campeonato.

Corría el minuto 68 de partido. Lamine recibió un cuero en el perfil izquierdo cerca del pico del área. Controló, encaró a su rival y amagó para meterse hacia dentro y sacar un portentoso latigazo que se coló en la portería defendía por Argney.

Lo celebró con rabia y efusividad, consciente de lo que acababa de hacer ante los ojos del fútbol europeo. En esa época su nombre comenzaba a sonar con fuerza gracias a su debut con el Barça tan solo un mes antes. Ahora, un año después ya es un fijo en el cuadro azulgrana y es una de las mayores esperanzas de la Absoluta en esta Eurocopa.

Esta vez tendrá enfrente a Theo Hernández, uno de los laterales más completos de la actualidad. Un futbolista lleno de potencia al que Lamine Yamal no tendrá fácil rebasar. Será un duelo bonito, uno de los cara a cara claves de la eliminatoria entre España y Francia de este martes en Múnich.