Movistar Team sigue con su racha de victorias: Alex Aranburu gana en el Tour du Limousin

El camino que inició Antonio Pedrero la semana pasada continúa en el Tour du Limousin con Álex Aranburu. El ciclista del Movistar Team logró la victoria en la segunda etapa después de imponerse en el esprint con el que se llegó a la población de Ribérac. El equipo alternativo al de La Vuelta que envió la escuadra navarra a carreras de un día y de menor nivel empieza a dar sus frutos con el objetivo final de evitar el descenso de categoría a final del curso.

Todo se basó primero en el trabajo de Einer Rubio para controlar la escapada y mantener al tren siempre en cabeza del pelotón. El último relevo de Gonzalo Serrano, estupendo rodador del equipo español, fue crucial para lanzar a Álex Aranburu e Iván García Cortina hacia la meta. El guipuzcoano cogió la cabeza de la volata y superó a Eduard-Michael Grosu, Clément Venturini y Matteo Trentin con claridad. El asturiano fue sexto y el madrileño, aprovechando su propio trabajo, sexto.

La primera victoria de Aranburu con Movistar supone que el equipo telefónico recibe automáticamente 14 puntos más para la clasificación por equipos de la UCI, que se suman a los tres que consiguió en la primera etapa por ser tercero. Además, el vasco se pone líder de la general y ahora tratará de mantener esta condición hasta el final de la prueba para conseguir un botín mayor. Esto se suma a la noticia de este miércoles que ha vuelto a poner la sombra del dopaje sobre el ciclismo con el positivo de Nairo Quintana en el Tour de Francia y que ha repescado 10 puntos para los navarros.

Alex Aranburu s'adjuge la 2e étape du Tour du Limousin ! #lequipeVELO pic.twitter.com/4iL3Xh6D1A — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 17, 2022

"Iba con algo de miedo, me dolían un poco los golpes de ayer (se dio un golpe en una caída durante la primera etapa y tenía problemas en la rodilla, la cadera y el brazo, como demostraba el vendaje que llevaba). Pero me he acabado sintiendo bien y el equipo ha vuelto a trabajar genial", explicó el ciclista de 26 años. Sobre lo que ha costado lograr esa primera etapa, Aranburu argumentó que "siempre cuesta ganar y el inicio 2022, por covid y problemas, me costó".

Álex se coloca con cuatro segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, el ganador de la primera etapa Julien Simon, y cinco sobre Matteo Trentin, que ocupa la tercera plaza. Movistar sale de este miércoles aumentando su ventaja sobre Lotto Soudal, el equipo que descendería del World Tour en este momento junto al Israel - Premier Tech, en 24 puntos. Este pequeño botín puede ser muy preciado al final de la temporada, además de mostrar la senda que debe seguir el equipo.

Va con todo el Movistar Team a La Vuelta 2022. Enric Mas liderará al equipo español en la ronda nacional que comienza este viernes 19 en Utrecht, Países Bajos. Una prueba que estará marcada por ser la última de Alejandro Valverde. 'El Bala' completa el ocho del conjunto telefónico que necesita conseguir puntos UCI para alejarse de la pesadilla del descenso de la categoría World Tour. Carlos Verona también tendrá mucho que decir en esta edición.

