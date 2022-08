Nairo Quintana da positivo en tramadol y es descalificado del Tour: sí podría correr La Vuelta

Malas noticias para Nairo Quintana. El corredor colombiano del Arkea Samsic ha sido descalificado del pasado Tour de Francia después de que se hallaran resto del tramadol en dos muestras de sangre obtenidas durante la pasada edición de la ronda francesa. Tal y como ha transmitido la Unión Ciclista Internacional, los resultados del corredor cafetero quedan totalmente anulados en la prueba gala al ser una sustancia prohibida por la UCI.

Sin embargo, en el mismo comunicado se matiza que de momento no habrá una sanción por dopaje para el ganador del Giro de Italia y de La Vuelta, por lo que sí podría estar en la ronda española que comienza en tan solo unos días. El escalador había sido incluido en la lista oficial del Arkea para disputar la carrera nacional, pero falta por saber cómo gestionarán ahora esta situación después del positivo notificado por parte de la UCI.

La ronda española arranca el próximo 19 de agosto y queda poco tiempo para saber qué determinación tomará la formación francesa después de que se anunciara hace tan solo unos días que la renovación del corredor colombiano. Después de que se rumoreara con su llegada a varios equipos como Astana, Arkea se apresuró a cerrar la continuidad de su estrella. También se especuló con un posible fichaje para UAE, pero Joxean Fernández Matxin, manager general de la formación árabe, confirmó a EL ESPAÑOL que dichos rumores.

Ahora, Nairo ha recibido un nuevo golpe con este particular positivo por dopaje que, sin embargo, no conllevará una sanción como suele ser habitual en el caso de otros hallazgos de conductas ilegales tal y como ha explicado la propia UCI en su comunicado.

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el corredor colombiano Nairo Alexander Quintana Rojas ha sido sancionado por una infracción de la prohibición de uso de tramadol en competición establecida en el Reglamento Médico de la UCI con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de los corredores ante los efectos secundarios de esta sustancia".

"Los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el corredor los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia de 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos principales metabolitos. De acuerdo con el Reglamento Médico de la UCI, el corredor queda descalificado del Tour de Francia 2022. Esta decisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en los próximos 10 días".

"Durante el Tour de Francia 2022, se tomaron un total de 120 muestras de sangre en el marco del programa de tramadol. Las infracciones de la prohibición del uso de tramadol durante la competición son delitos según el Reglamento Médico de la UCI. No constituyen infracciones de las normas antidopaje. Al tratarse de una primera infracción, Nairo Alexander Quintana Rojas no ha sido declarado inelegible y puede por tanto participar en las competiciones. La UCI no hará más comentarios sobre el asunto".

Además, la Unión Ciclista Internacional ha intentado arrojar algo de luz en el tratamiento de esta sustancia cuyos controles están a la orden del día: "Desde el 1 de marzo de 2019, la UCI ha prohibido el uso de tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías con el fin de proteger la salud y la seguridad de los corredores ante los efectos secundarios de esta sustancia. Las muestras son recogidas por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) utilizando el método de referencia de las manchas de sangre (DBS)".

"Desarrollados por la empresa suiza DBS Systems, los kits de toma de muestras se utilizan para realizar esta prueba mínimamente invasiva, que consiste en recoger una pequeña cantidad de sangre de la yema del dedo del corredor. El análisis de las muestras se realiza de forma independiente en el Laboratorio de Farmacología Clínica y Toxicología de la Universidad de Ginebra, utilizando un método de revisión por pares para determinar la presencia o ausencia y la cantidad de tramadol y sus dos principales metabolitos".

"A continuación, los resultados se remiten al Centro de Investigación y Especialización en Ciencias Antidopaje (REDs) de la Universidad de Lausana para una última revisión independiente. Los resultados se presentan finalmente al Director Médico de la UCI, que lleva a cabo la gestión de los resultados de acuerdo con el Reglamento Médico de la UCI".

Al ser la primera vez que Nairo Quintana se ve sorprendido por un positivo relacionado con esta sustancia, el corredor colombiano no recibirá una sanción más dura que la anulación de sus resultados en la ronda francesa finalizada el pasado mes de julio. Por lo tanto, si nada cambia, sí podrá estar en La Vuelta a pesar de que Arkea todavía no se ha manifestado al respecto.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan