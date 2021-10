Gorka Izaguirre vuelve a casa: ficha por el equipo Movistar hasta 2023

El equipo Movistar sigue dando forma su equipo a su equipo para la próxima temporada y ahora ha anunciado el fichaje de Gorka Izaguirre. El ciclista guipuzcoano, que ha militado durante las últimas temporada en las escuadra kazaja de Astana, supone el quinto fichaje del mercado para la formación telefónica.

El corredor español regresa a la que fue su casa para firmar por dos temporadas, hasta el año 2023, en lo que está siendo una amplia labor de renovación del equipo. Con la llegada de Gorka, Movistar gana un ciclista todoterreno capaz de brillar desde en jornadas de un día como en la alta montaña.

El fichaje del mayor de los Izaguirre supone además la llegada de un corredor de calidad y entidad para apoyar a la posible alineación que pelee por las victorias en las grandes vueltas bajo el liderazgo de Enric Mas. Gorka tiene la capacidad de adaptarse casi a cualquier terreno, así como de ser un gregario de lujo cuando la carretera se pone cuesta arriba.

Gorka Izaguirre en la recta final de la prueba RFEC

Por si esto fuera poco, a sus 34 años, el ciclista nacido en Ormaiztegi también es capaz de liderar al equipo en pruebas de una semana o de buscar victorias parciales, algo de lo que ha carecido la formación de Eusebio Unzué en los últimos años. A pesar de las bajas, el fichaje de Gorka supone una gran noticia para Movistar.

Además, se trata de un corredor que tendrá una fácil adaptación a la formación española ya que formó parte de su gran familia durante su anterior estancia, la que fue desde el año 2014 hasta el 2017. Por si fuera poco, Gorka pasará a compartir equipo con muchos amigos y compañeros con los que ha coincidido durante estos años en las convocatorias de la selección nacional de Pascual Momparler.

De Movistar a Astana

Movistar parece haberle cogido el gustillo al Astana - Premier Tech ya que es el tercer corredor que las maletas desde la formación kazaja para fichar por el equipo español. Antes fueron Óscar Rodríguez y Alex Aramburu. Quinta contratación ya de la formación telefónica que anteriormente había hecho oficiales los fichajes de Max Kanter y Oier Lazkano.

Gorka Izaguirre celebra una victoria junto a su compañero Alex Aramburu Movistar Team

Gorka comenzará en las filas de Movistar la que será su decimocuarta temporada en el pelotón internacional al máximo nivel y con sus nuevos colores intentará ampliar un palmarés que cuenta con victorias como la etapa del Giro de Italia lograda con Movistar Team, en Peschici (2017), un Campeonato de España en línea (2018) o pruebas de nivel como el Tour de La Provence (2019) o el Gran Trittico Lombardo -actual Tre Valli Varesine-, el pasado año.

Así de feliz se mostraba el ciclista guipuzcoano tras hacerse oficial el fichaje: "Estoy muy contento de volver al Movistar Team. Y digo 'volver' porque los cuatro años que tuve aquí fueron de los mejores de mi carrera, tanto deportiva como anímicamente. Estos años he estado como cuando un niño deja su casa y viaja a otro lugar: He conocido mundo, y ahora vuelvo a casa. Espero aportar todo lo que sé y me han enseñado para darlo todo de nuevo por este equipo".

