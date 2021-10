Yeremi Pino: "Luis Enrique es cercano y gracioso, me ha dado buena impresión"

España venció a Italia con claridad y se metió en la gran final de la UEFA Nations League que se disputará el próximo domingo. Al combinado nacional le esperará o Francia o Bélgica, la selección que esta misma tarde se lleve el gato al agua en un partido de altos vuelos y que dejará un gran contrincante enfrente.

De momento, lo que es seguro, tal y como decía el selecccionador Luis Enrique en rueda de prensa tras vencer a los de Mancini, es que España había conseguido meterse entre las cuatro mejores de Europa, como ya hizo en la Eurocopa pasada, y que ahora ha conseguido estar entre las dos mejores.

Lo cierto es que tanto el seleccionador nacional como todo el equipo terminaron el partido contra Italia muy contentos porque sentían, no solo que tenían la oportunidad de luchar por un título, sino que estaban respondiendo a todas las críticas y que estaban callando alguna boca.

En la mañana posterior al histórico triunfo en San Siro, un de los más jóvenes del equipo como es Yeremi Pino, pasó por rueda de prensa para analizar el gran partido del equipo y, entre otras cosas, su debut: "Muy contento por el trabajo del equipo, por cómo me han acogido. Es un sueño debutar en un estadio tan simbólico. Gran victoria para jugar una gran final".

El valor de los jóvenes

Pino, jugador del Villarreal y gran novedad en la lista para UEFA Nations League, asegura que España tiene una gran generación de jóvenes talentos: "La generación que está viniendo ahora está muy fuerte. También está Ferrán que es joven. Nos da confianza el míster y nos da mucho ánimo para jugar en el campo".

Para el extremo del equipo de Unai Emery el éxito está en lo bien que se trabaja en la mayoría de las canteras de los equipos del fútbol español. Solo así surgen tantos nuevos talentos. Los últimos probablemente sean el propio Pino y Gavi: "Las canteras en España están trabajando muy bien. El trabajo que hacen de querer jugar y quedarse es lo que se transmite. Ansu Fati es un crack, queremos seguir el mismo camino".

Luis Enrique aseguró que Gavi jugó frente a Italia como si estuviera en su casa y Yeremi secunda esa facilidad que tienen los jóvenes para brillar en escenarios tan grandes: "Los jóvenes jugamos como jugamos en el parque, en la calle. Hay jugadores muy buenos por ahí, pero a lo mejor no tienen la oportunidad que tenemos otros".

Otro joven que sabe muy bien lo que es romperla a poca edad y poner los mejores estadios del mundo boca abajo a pesar de que lo viva como si fuera jugar en la calle es Pedri, otro talento canario: "Coincidí con él en el Mundial Sub17 y siempre los canarios nos llevamos muy bien. En ese Mundial no pude jugarlo finalmente, pero nos llevamos muy bien".

Por último, Yeremi quiso agradecer el trato que ha recibido de Luis Enrique, a quien no conocía y que ahora ve como una persona sencilla, cercana y con un lado divertido que le hace estar todavía más cerca de los jóvenes: "Es muy cercano. Arropa mucho a los jóvenes, es gracioso... No lo conocía mucho y la impresión que me ha dado es muy buena".

