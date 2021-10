Luis Enrique: "Gavi es un caso anormal, es el futuro y presente de la Selección"

La selección española de fútbol logró el triunfo ante Italia y jugará la gran final de la UEFA Nations League. El equipo entrenado por Luis Enrique dominó la primera mitad y consiguió afianzar el triunfo gracias a la conexión entre Oyarzabal y Ferran Torres. Las llegadas por banda fueron claves y España consiguió meterse en la final pese a jugar como visitante.

Luis Enrique, cuya lista fue muy criticada antes del inicio del torneo, comparece ante los medios de comunicación para analizar el triunfo de España y la clasificación para la gran final del torneo. El seleccionador respondió al debut de Gavi, una de sus principales apuestas en esta última convocatoria, y del reto al que se enfrenta su equipo en la final.

La derrota ante Italia en la pasada Eurocopa, así como las dudas que ha ido generando el equipo nacional en los últimos meses, pueden quedar borrados en caso de ganar el título de la UEFA Nations League. Luis Enrique, cuyas ruedas de prensa siempre dan mucho de qué hablar, expresó sus primeras impresiones tras el regreso de España a una final de selecciones. Primero pasó por los micrófonos de RTVE.

Buen partido

"Ha salido muy buen partido. Los dos rivales jugando de tú a tú. Hemos vuelto a generarles mucho peligro, a presionarles muy bien. Ellos nos han puesto en complicación, son los actuales campeones de Europa. Con entrenamiento y medio es difícil que los jugadores puedan identificar las situaciones de juego, pero han estado muy bien".

Lo mejor de España

"Desde siempre que estamos nosotros aquí, lo mejor es intentar jugar nuestro partido independientemente de la competición que sea. Tener balón, tener ocasiones, correr riesgos, tener actitud y ser valientes. Tenemos una lista de 40-50 jugadores que rinde y se merece estos partidos".

Gavi

"Hablamos de un caso nada normal. Está jugando como en el patio de su casa. Es un gusto ver un jugador con esta calidad y personalidad. Lo importante no es que debute, es que es el futuro de la Selección con otros jugadores".

Delanteros

"Sí tenemos '9'. Llegamos al gol de manera asociativa. Ferran y Oyarzabal han estado de manera espectacular. Alonso también. Los habituales".

El gol de Italia

"No es un error de Pau, es un error de muchos jugadores en cadena y el rival también juega. Hoy deberíamos haber cerrado el partido, merecidos marcar el tercer o algún gol más. Parece que nos cuesta cerrar ese partido, pero contentos. Sufriendo al final se valora más".

Rival en la final

"Ni Lukaku ni Mbappé. Francia o Bélgica, porque ganan títulos los equipos. Los dos son muy buenos. Estábamos entre los cuatro mejores y ahora entre los dos. Vamos a intentar ganar un título".

No es una victoria histórica

"No, no es de las victorias que marca a una generación. No somos así de contundentes. Es una victoria muy bonita porque nos lleva a una final. Es evidente que algún día tenía que llegar ese punto en el que llegara la derrota. Todas las rachas tienen un inicio y un final. Los números de Italia, al batir un récord mundial, son increibles. Nosotros somos fieles a lo que buscamos siempre y hoy los jugadores han estado muy bien".

Gavi

"Confirmadísimo. Los que conocemos ya sabemos de qué pie cojea. No es lo normal. Es totalmente anormal esta situación. Pero es un perfil de interior, típico de nuestro sistema, jugador que puede jugar entre las líneas, que no pierde balón, con capacidad para dar el último pase... No solo será el futuro de la Selección, podemos ver que es el presente".

Preparación

"No suelo leer prensa. Un entrenamiento y medio, plantear lo que planteamos y que lo hayan hecho así... Me alegro por ello. Estoy orgulloso de ser seleccionador de un país como el nuestro, que tiene 40-50 jugadores que pueden venir".

¿Partido perfecto?

"Genera mucha satisfacción, pero no es el más completo. Los partidos del pasado se valoran en su momento y luego se olvidan, no tienen importancia. Ahora hay que centrarse en la final. No creo que sea uno de los mejores partidos".

Ferran Torres

"No sé cómo está. Sé que tenía un golpe que en el descanso se le complicó. No correremos ningún riesgo con el jugador, pueden estar tranquilos los clubes. Lo de Gavi es excepcional, pero no solo han estado bien los jóvenes. Marcos Alonso llevaba mucho tiempo sin venir, Oyarzabal y Sarabia, Ferran... Han estado muy bien los centrales, espectacular como siempre Busi...".

Debut de Gavi

"Como ya lo he visto muchas veces en categorías inferiores y en el Barça, ya sabía lo que nos iba a aportar. Personalidad, valentía, no le pesa ni la situación ni el juego. Es un jugador muy completo, físicamente es un portento. En defensa tenía que marcar a su ídolo, que me han dicho que es Verratti. Lo importante no es el debut, que sí, sino que puede ser el futuro de la Selección y ya podemos vaticinar que es el presente".

Claves del partido

"La clave ha sido la osadía y personalidad de buscar el partido desde el principio. Luego hemos estado muy bien buscando los resquicios en defensa cuando presionaban. Los jugadores han estado finos. Es un partido que podíamos haber cerrado, haber marcado más goles. No veníamos a especular. Al final en una acción de mérito de ellos se han acercado y han estado con la posibilidad de empatar, pero acabo satisfecho".

Impacto mediático de Gavi

"Hay jugadores muy jóvenes. Jugadores veteranos que juegan como si tuvieran 17 años. Hay que darle naturalidad total. Si llegan a este nivel, saben a quién se tienen que parecer y es a los veteranos. El camino lo marcan los Busquets, Koke, Azpilicueta, De Gea... Los jugadores que tienen más experiencia. Estamos muy tranquilos".

Delanteros

"Tengo muchos '9', no solo Ferran. Nosotros llegamos al gol no solo con un jugador. Ferran puede jugarnos abierto o cerrado, yo le veo más de extremo. Pero nosotros podemos pisar el área con varios jugadores, siempre que atacamos tiene que haber cuatro o cinco".

Aficionados

"Es bonito porque los jugadores ven recompensado su esfuerzo. Me alegro por mi familia, por mis amigos, por los de los jugadores, y por la afición. Ha sido maravilloso ver a 1.800 españoles aquí".

¿España juega mejor que Madrid y Barça?

"Muy buena pregunta, pero no tengo respuesta porque no me quiero meter en ningún charco".

