Italia también se rinde al talento de Gavi: "Es un gran jugador para tener 17 años, es muy bueno"

España volvió a ser la de las grandes citas y ya está en una final después de ocho años de sequía, al menos sin contar la última disputada en los Juegos Olímpicos con el equipo Sub23. El correctivo a Italia, actual campeona de Europa y que eliminó al equipo de Luis Enrique en las semifinaldes de la pasada Eurocopa, fue muy considerable.

El resultado fue corto y por eso el final del partido fue tenso, pero la exhibición de España fue tan grande que victoria la casi nunca corrió peligro más allá de los nervios habituales de un gran evento. Lo importante es que la Selección ya espera a Francia o a Bélgica para disputarse el título de la UEFA Nations League.

Tras el partido habló el seleccionador italiano, Roberto Mancini, que vio caer a su equipo casi 40 partidos después, una racha que ya es historia del fútbol mundial. El entrenador transalpino tenía claro dónde había estado una de las claves del triunfo: "Gavi es un gran jugador para tener 17 años, es muy bueno. España tiene grandes talentos generación tras generación. España tiene mucha suerte de tener estos jugadores".

Luis Enrique abrazándose con Gavi tras ganar a Italia Reuters

Luis Enrique apostó fuerte por el chaval, recibió críticas, le dio la titularidad y Gavi respondió con creces. Pudo haber sido suerte, eso de que sale el partido perfecto en el día indicado, pero lo cierto es que poco se le puede reprochar al entrenador asturiano que tuvo personalidad y que le ganó la partida y la batalla a todos. Y provocó que hasta Mancini se rindiera a uno de los futuros líderes de la Selección.

De Bonucci a Donnaruma

Sin embargo, el seleccionador italiano no pudo olvidar la expulsión de Bonucci: Si ya es difícil jugar contra España, por la habilidad que tienen, hacerlo con 10...". Aún así, considera que la decisión del árbitro es justa: Ha sido un error de Bonucci, un error evitable. Creo que la roja es justa".

"Leo cometió una ingenuidad y en estos partidos no los puedes cometer. Pese a que España sea un gran equipo y juegue muy bien, nosotros tuvimos nuestras ocasiones. Es una lástima porque podíamos luchar hasta el final. Creo que la roja condicionó el partido, porque hasta ese momento ellos tenían más posesión, pero nosotros tuvimos ocasiones para marcar y empatar. Luego teníamos que tener más cuidado para no recibir el segundo gol al borde del descanso".

Momento de la expulsión de Bonucci en el Italia - España Reuters

Por ello, una vez más no dudó en reiterar el gran mérito que había tenido el partido de España jugando contra 11 como contra 10. España hizo un gran partido, dominando con el balón. Se complicó jugando con 10 jugadores, eso está claro".

Mancini lamentó que la derrota haya supuesto el fin de su histórica racha de 37 victorias, pero no esconde que prefiere haber perdido en un partido así, en el que no se jugaban un título y en una competición menor, antes que en una gran cita: "Sabíamos que tarde o temprano llegaría la derrota, mejor esta noche que en la final de la Eurocopa o de un Mundial".

Por último, condenó los pitos recibidos por su portero Donnarumma, quien fue objeto de las críticas y de la ira de la afición del Milan que sigue dolida por su marcha al PSG este verano: "Esto no era un PSG-Milan, era Italia. No me ha gustado y espero que no se repitan. No es bueno pitar a un jugador nuestro durante todo un partido".

