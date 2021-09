Alberto Contador, roto tras la muerte de su amigo Chris Anker Sorensen: "Qué injusta es la vida"

Era uno de los mensajes más duros y no se ha hecho esperar. Alberto Contador, ganador de las tres grandes vueltas por etapas, se ha despedido a través de las redes sociales de su amigo y excompañero Chris Anker Sorensen, fallecido este sábado tras ser atropellado por un coche mientras montaba en bicicleta en Bélgica.

El que fuera corredor de equipos tan importantes como CSC, Saxo Bank o Tinkoff-Saxo perdió la vida mientras practiaba el deporte que tanto amaba en la zona de Flandes, donde desde este domingo se celebrarán los Campeonatos del Mundo. Sorensen se encontraba en la zona para participar como comentaristas en las labores de cobertura de una de las citas más importantes del año.

La mala suerte vino a buscarle cuando en una inocente salida en bicicleta, un coche le atropelló de manera violenta provocándole una serie de heridas y lesiones que han sido incompatibles con la vida. Desde el momento en el que trascendió su fallecimiento, el mundo del ciclismo, que debería estar de fiesta al vivir la semana grande del Mundial, llora su pérdida.

Así lo ha hecho también quien fuera su compañero y amigo Alberto Contador, ganador del Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia y retirado del profesionalismo desde el año 2017, solo una temporada antes de que lo hiciera el malogrado Sorensen, quien colgó la bicicleta en la filas del Riwal CeramicSpeed Cycling Team después de más de 12 años en la élite.

QUÉ INJUSTA PUEDE SER LA VIDA!

MI MÁS SINCERO PÉSAME A FAMILIA Y AMIGOS.

RIP CHRIS pic.twitter.com/Iq5kOUaPsx — Alberto Contador (@albertocontador) September 19, 2021

Con tan solo 37 años, este gregario de lujo, especialista en la alta montaña, ha muerto tras ser arrollado por un coche mientras realizaba uno de sus habituales entrenamientos. La noticia ha dejado conmocionado al mundo de la bicicleta y en especial al deporte danés, ya que Sorensen era toda una institución en el ciclismo de su país.

Sorensen siempre será recordado, no solo por su fortaleza en las etapas duras y quebradas con grandes puertos, si no por su particular forma de mostrar su cansancio, siempre poniendo caras muy peculiares que eran como una partida de póker para sus rivales. Era casi imposible saber cuándo iba bien o cuando iba sufriendo en exceso.

La despedida de Contador

La noticia ha supuesto un palo tremendo para todos aquellos que compartieron ratos con él en el pelotón, pero especialmente para personas como Alberto que le conocían bien después de haber compartido muchas convivencias juntos. Sorensen dejó el ciclismo con triunfos tan importantes como su victorias de etapa en el Giro de Italia, en el Dauphiné o su campeonato de Dinamarca en ruta en el año 2015, prueba en la que era un habitual y uno de los grandes nombres.

Con un rotundo "¡Qué injusta es la vida!" ha querido despedirse un Alberto Contador dolido por la noticia. "Mi más sincero pésame a familiares y amigos. RIP Chris". El mensaje de Alberto a través de sus redes sociales ha tenido una enorme repercusión en cuestión de segundos especialmente tras la gravedad de la situación y lo desgraciado del acontecimiento.

[Más información: Óscar Pereiro: "¿Ayuso y Carlos Rodríguez? En unos años vamos a tener corredores ilusionantes"]

Sigue los temas que te interesan