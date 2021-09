Ricciardo aviva la guerra de la F1: "Puede que Verstappen tenga rencor tras lo de Silverstone"

La guerra entre Max Verstappen y Lewis Hamilton sigue dando mucho de que hablar en la Fórmula 1. A pesar de que la parrilla está en calma en esta semana de descanso, lo sucedido en Monza fue tan espectacular e histórico que es imposible no hablar de ello. Y eso le ha pasado a un Daniel Ricciardo que ha echado un poco más de leña al juego.

El australiano cree que sabe por qué pasó lo que todos pudieron ver y sufrir en la ya famosa curva del trazado italiano tras la salida del pit lane: "Conozco a Max, fuimos compañeros un par de años. Él es muy competitivo y está muy centrado en la pista. Como yo lo veo, es que puede que él siga con rencor o con un poco frustración de Silverstone, por eso solo se alejó".

Ricciardo apunta al trazado británico como el origen de lo sucedido en Monza. Allí, quien salió peor parado sin duda fue el piloto de Red Bull, que terminó contra el muro y perdiendo todas sus opciones en la carrera. Hamilton fue sancionado por aquello, algo que muchos criticaron, pero pudo ganar el Gran Premio igualmente.

El momento previo al toque entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone REUTERS

En Italia, ninguno de los dos pudo terminar y, además, 'Mad Max' arrastrará una sanción para la reanudación de la temporada en el Gran Premio de Sochi. En los dos casos, el principal damnificado ha sido el piloto de Red Bull, lo que le lleva a actuar cada vez con más tensión y con más rabia.

Verstappen no solo fue criticado por una maniobra al límite, si no también por marcharse muy cabreado del lugar de los hechos y casi sin mirar a Hamilton para ver si estaba bien después de que su coche hubiera pasado literalmente por encima del monoplaza del heptacampeón del mundo.

Ricciardo defiende a Verstappen

Ricciardo, que ha analizado la situación en el pódcast Pardon My Take, asegura que Verstappen tuvo que ver que Lewis estaba bien antes de abandonar enfadado la escena del crimen: "Después vi, que cuando Max se iba retirando del trazado, paró y miró alrededor, en ese momento creo que Lewis estaba tratando de sacar el coche y volver a la pista. No quiero opinar mucho, pero tal vez Verstappen vio eso y pensó 'ok, Hamilton está bien', pero realmente no lo sé".

El coche de Verstappen vuela sobre el de Hamilton Reuters

El corredor del equipo McLaren, que hicieron doblete en Monza, no quiere pensar que su excompañero faltó a la ética y al código de pilotos marchándose de allí sin tan siquiera saber si su rival estaba bien después de un golpe tan peligroso como el que ambos sufrieron: "No quiero pensar que lo que hizo Max fue estúpido, cree que vio una oportunidad y fue a por ella, pero obviamente no fue la mejor".

Además, saca pecho del gran compañerismo que hay en esos momentos entre todos los pilotos. Muy recordadas son sus imágenes sufriendo por el estado de Romain Grosjean tras su brutal accidente de la temporada pasada en Bahréin: "Si tuviéramos un accidente y supiéramos que el otro piloto se ha lesionado, estoy 100% seguro que todos nosotros intentaríamos ayudar".

