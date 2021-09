Enric Mas y el 'caso Superman López': "Me jode, representamos a la marca y al equipo"

El 'caso Superman López' ha dejado las aguas un tanto revueltas en el entorno del equipo Movistar a pesar de los éxitos cosechados en La Vuelta con el segundo puesto de Enric Mas y de la victoria de Anniemiek Van Vleuten en la carrera de féminas. De hecho, el ciclista mallorquín ha sido el último en mostrar su malestar por lo sucedido.

"Es un tema interno del equipo. No quiero hablar de eso. A mí personalmente me jode porque estamos representando a la marca, al equipo. Todos los compañeros se han dejado la piel. Nos jode, pero tampoco quiero entrar en ese tema porque no es cosa mía".

Duras palabras del corredor de Artá desde Santiago en El Programa de Ortega de Radio Marca donde ha mostrado su opinión sobre lo sucedido en la vigésima etapa de la ronda española cuando su todavía compañero Miguel Ángel López decidió bajarse la bicicleta y retirarse tras haber perdido sus opciones de estar en el podio de la general.

'Superman' López en la 20ª etapa de La Vuelta 2021 EFE

En dicha etapa, se produjeron varios movimientos en el grupo de favoritos en los que estuvieron inmersos tanto Enric como Miguel Ángel. Sin embargo, el golpe definitivo de Adam Yates pilló al colombiano a contrapié que no pudo salir al demarraje del ciclista de INEOS, algo que sí hizo Mas junto a Roglic, Jack Haig y Gino Mader. Juntos formaron el grupo delantero que abrió una minutada importante respecto a los López, Bernal y compañía que iban por detrás.

'Superman' se puso a rueda de un Egan Bernal que ni podía ni debía salir al ataque de Adam Yates. Sin fuerzas, el dúo de colombianos cedieron todas sus opciones en la clasificación general, algo que provocó un importante cortocircuito mental en López, que decidió no seguir en carrera ante una batalla perdida.

Después de varios minutos sentado sobre su bicicleta y de discusiones con Patxi Vila, director de rendimiento de Movistar Team, y con su compañero Imanol Erviti, el colombiano se montó en el coche del equipo y dijo adiós a La Vuelta. En estos momentos, su futuro está más en el aire que nunca a pesar de haber renovado por dos temporadas hace unas semanas.

El análisis de Mas

Esta fue la nota negativa de una carrera en la que Movistar, pese a las bajas, ha vibrado con la buena actuación de un Enric Mas que ha sido segundo por detrás de un Roglic intratable que se apuntó la última etapa, la crono con final en Santiago de Compostela: "Es verdad que ayer se marcó una muy buena crono. Venía de ganar el oro en esta prueba en los Juegos de Tokio. Y, una vez más, dio ese resultado tan bueno que da en las contrarrelojes. Fue el mejor".

Mas ha valorado su podio y lo ha comparado el conseguido en 2018 en las filas del Quick Step: "Uno siempre quiere más, pero hay que ser realistas. Tampoco hemos hecho mala vuelta. Los dos tienen su valor. El de 2018 fue el primero. No lo esperábamos y este veníamos a por él".

"Me pondría buena nota, porque estoy contento con el resultado. El equipo me puso para estar delante en las grandes, el año pasado no pudo ser y este sí. Personalmente ya habéis visto que hemos tenido bajas y hay que seguir peleando nuestro sueño".

Enric Mas durante una etapa de La Vuelta 2021 Movistar Team

Las bajas ha sido algo que ha lamentado profundamente Enric y es que Movistar solo pudo terminar la carrera con cuatro corredores: Erviti, José Joaquín Rojas, Nelson Oliveira y el propio Mas. "Hemos hecho dos semanas de La Vuelta donde estábamos compitiendo tres corredores-gregarios contra otros que tenían siete y un líder. Han hecho un trabajo que no se podía hacer mejor". Alejandro Valverde, Johan Jacobs y Carlos Verona se quedaron por el camino por problemas físicos y caídas.

"Los Erviti y demás que mencionáis son héroes. El otro día hablando con el 'Bala' nos tocó poner el morro en el aire. Les preguntábamos a Imanol sobre lo que suponía ir tirando 50 kilómetros a tope contra otros equipos. Tiene mucho mérito lo que hacen".

[Más información: El Movistar triunfa en casa con Enric Mas y Van Vleuten en La Vuelta y borra el caso 'Superman']

Sigue los temas que te interesan