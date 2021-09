'Superman' López pide perdón por su actitud en La Vuelta: "No era la manera de hacer las cosas"

Miguel Ángel López ha explicado el porqué de su comportamiento en el transcurso de la 20ª y penúltima etapa de La Vuelta 2021, que acabó antes de tiempo con su retirada. El ciclista colombiano, en un comunicado que emitía el Movistar Team, se disculpó horas después por su acto de rebeldía remarcando que se había equivocado en las formas y que por encima de lo individual, está el grupo. El de Pesca reconoció el error que había cometido con su actitud.

"Como la mayoría ha visto, el momento del corte ha sido una situación incómoda, difícil de resolver. Nos hemos visto en un momento complicado y se nos han ido los mejores por delante; el Bahrain ha jugado bien sus cartas, y es difícil tapar un hueco así, aunque sea pequeño, a estas alturas de Vuelta. Hay mucho cansancio, mucho nivel y lógicamente nadie iba a ayudar a cerrar esa pequeña brecha en ese momento. Tardamos en reaccionar. Hay muchos factores y, al final, es una pena que tengamos que terminar La Vuelta de esta manera", argumentaba de voz propia López.

"Quiero pedir perdón a los compañeros. Quedábamos ya pocos, éramos cinco en La Vuelta y para currar todos los días teníamos a tres, y ellos se dejan la piel día a día, dan todo de sí, su 100%. Ha sido un poco complicado, pero al final ha pasado así. Desistí de seguir luchando por una batalla que estaba prácticamente perdida. Solo quiero decirle a la afición, a los patrocinadores, a toda la organización de La Vuelta, pedirles perdón por lo que pasa y por cómo ha ido esto en el día de hoy", finalizaba el colombiano.

El ciclista no supo gestionar la decepción, la frustración ni el enfado que llevaba consigo tras ver cómo se le escapaba el cajón de Santiago y decidió bajarse de la bicicleta en un gesto insólito. Al principio parecía que se trataba de un problema físico o de alguna avería mecánica, pero solo era pura rabia. López había perdido la rueda de los mejores tras un ataque de Adam Yates al que no respondió, como le sucedió a su compatriota Egan Bernal. Viendo que no podía recortar la distancia, puso pie a tierra. El equipo trató de convencerle de terminar, pero tomaría la decisión de abandonar.

Contra Movistar

El colombiano dejó claro con estas palabras que no había polémica y que se había equivocado. "No era la manera de hacer las cosas", refrendaba en una entrevista en 'Tiempo de Juego' de COPE. Pero no lo entendieron así en su país y, por ejemplo, su suegro y su esposa sí cargaron contra el Movistar Team. "Miguel iba a rueda de Egan, que obvio se frena, pierde impulso y cuando empieza a perseguir le dicen que no persiga. El propio Eusebio Unzué pasó en el carro y con la puerta empezó a gritarle… eso le rebosó la copa. Si el patrón le dice que no lo haga, el chico reaccionó y después del altercado con Unzué se salió. Él dijo que si no lo querían en el podio, no lo querían en la carrera", explicó Rafa Acevedo en una entrevista con El Espectador.

[Más información: 'Superman' López y el cruce de cables que le ha costado más que un podio a Movistar en La Vuelta]

Sigue los temas que te interesan